Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh thông qua nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thông qua 15 dự thảo Nghị quyết, gồm: 1. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương. 2. Nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3. Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2024-2025. 4. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 6. Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu B -Khu công nghiệp Thọ Lộc, tại xã Diễn Phú và xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. 7. Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đi đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) với Quốc lộ 48E. 8. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. 9. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường tránh QL1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. 10. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.534B tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ với ĐT.534D tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đi đường Hồ Chí Minh và đi Cây Chanh, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 11. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. 12. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường THPT thực hiện mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13. Nghị quyết điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương (đợt 2). 14. Nghị quyết về việc phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 (đợt 7). 15. Nghị quyết về việc phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 (đợt 8)