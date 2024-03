Kinh tế TP. HCM khởi sắc, nhu cầu cho thuê văn phòng tăng mạnh

Điểm sáng phục hồi và phát triển kinh tế

Từ đầu năm đến nay, kinh tế TP. HCM ghi nhận nhiều chỉ số phục hồi tích cực, tạo nền tảng cho sự phục hồi và khởi sắc trong năm 2024.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, hai tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 103.164 tỷ đồng, tăng 13,69% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,3 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đạt 33,2 triệu lượt hành khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường bất động sản đang dần phục hồi.

Toàn cảnh khu vực trung tâm TP. HCM – “đầu tàu kinh tế” của cả nước. Ảnh: Quỳnh Trần

Các thành phần kinh tế thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 27.200 lượt người, trong đó tạo việc làm mới gần 14.500 lượt lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 184.888 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng tháng 2 tăng 0,6% so với tháng 1. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại và số doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy sức mua tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh đó, tình hình đơn hàng của các hiệp hội, ngành hàng có những tín hiệu lạc quan. Những ngành khó khăn như đồ gỗ hay dệt may đã có đơn hàng đến tháng 6, có những doanh nghiệp có đơn hàng cả năm…

Nhu cầu thuê văn phòng gia tăng

Thành công ký kết hợp đồng cung hàng cho khách hàng châu Âu cuối năm ngoái, anh Dương Phạm, chủ doanh nghiệp tại TP. HCM đang đẩy mạnh tìm thuê mặt bằng mới tại trung tâm quận 1, sẵn sàng chào đón đối tác quốc tế đến làm việc.

Theo anh, chi phí thuê văn phòng là khoản kinh phí lớn nhưng xứng đáng để đầu tư. Bởi khi nhìn vào nó, khách hàng đánh giá được quy mô của doanh nghiệp và có cơ sở trao gửi niềm tin.

Không riêng anh Dương, nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng lên kế hoạch mở rộng văn phòng tại Việt Nam. Theo khảo sát các giao dịch của Savills trong năm 2023, giao dịch thuê không gian văn phòng rộng hơn chiếm 74% tổng diện tích giao dịch. Giao dịch mở văn phòng mới chiếm 15% diện tích thuê, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm 74% diện tích giao dịch và ưa chuộng các dự án hạng A và B; các doanh nghiệp trong nước lựa chọn phân khúc hạng C và chiếm 26% còn lại.

Dựa vào dự báo nguồn nhân lực, Savills nhận định trong năm 2024 các doanh nghiệp ngành FIRE (tài chính, bảo hiểm và bất động sản), công nghệ thông tin và phân phối sẽ tiếp tục mở rộng. Nhu cầu tốt sẽ thúc đẩy thị trường duy trì công suất cao và ổn định. “Thị trường văn phòng TP. HCM thích ứng và hoạt động tốt với các hợp đồng mới từ nhóm ngành FIRE, công nghệ thông tin và phân phối”, bà Giang Huỳnh - Trưởng phòng Nghiên Cứu & S22M, Savills TP. HCM nhận định.

Theo các chuyên gia, lợi thế cạnh tranh thuộc về các tòa nhà văn phòng chất lượng tại các vị trí trung tâm đắc địa, giao thông thuận lợi, có các đặc điểm nổi trội như đạt chứng chỉnh xanh, tiện ích tòa nhà đa dạng... Dữ liệu của Jones Lang LaSalle cho thấy, trong quý IV/2023, diện tích hấp thụ thuần của văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm vẫn đạt 25.651 m2…

Vincom Center Đồng Khởi, một trong những dự án tại trung tâm TP. HCM có tỷ lệ lấp đầy cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với không gian chất lượng cao đạt tiêu chuẩn hạng A quốc tế, đặc biệt là các dự án có chứng nhận xanh, dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi các khách thuê cao cấp tìm cách mở rộng và nâng cấp không gian văn phòng với các yêu cầu cụ thể. Trong khi đó, các khách hàng đa quốc gia hướng đến việc mở rộng hoạt động và nâng cấp nơi làm việc để đáp ứng các chỉ thị toàn cầu khi Việt Nam tiến gần đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2023.

Như tại TP. HCM, tòa nhà văn phòng Vincom Center Đồng Khởi (68-70-72 Lê Thánh Tôn) có tỷ lệ lấp đầy 85%, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia, những thương hiệu lớn hàng đầu. Ở thời điểm ra đời, đây là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh vị trí “vàng”, dự án này này còn sở hữu nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu ăn uống – mua sắm – tập luyện thể thao cùng chuỗi tiện ích từ “hệ sinh thái” của Vingroup...

Theo đại diện Vinhomes Office Leasing, khách thuê ngày càng chú trọng vào các dự án chất lượng cao, không gian đổi mới sáng tạo và có dịch vụ vận hành tốt nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Đáp ứng nhu cầu đó, Vincom Center cũng được đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp để đáp ứng những xu thế mới của thị trường.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT