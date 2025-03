Kinh hoàng khoảng khắc bình gas bén lửa cháy như đuốc ngay cạnh bếp, hành động của người đàn ông càng gây thót tim

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại một sự cố khi dùng bình gas khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy, khi đang sử dụng bếp gas công nghiệp nấu ăn, bất ngờ ngọn lửa ở bình gas bùng lên dữ dội. Người đàn ông ở cạnh đó nhanh chóng nhận ra sự việc nhưng lại không thể khống chế tắt van bình gas nên đã vội vã làm đổ bình gas ngay sát bếp. Chính hành động này đã khiến nhiều người hú vía hơn nữa.

Thấy tình huống nguy cấp, người này đã nhanh chóng cầm lấy chiếc bình gas còn lại ném ra xa và cùng những người khác dắt xe máy đến khu vực không bị lửa bén với để tránh cháy nổ. Dù có khá nhiều người có mặt tại hiện trường và dùng nhiều cách khác nhau nhưng mãi tới khi có người dùng chăn ướt trùm lên, ngọn lửa từ bình gas mới gần được khống chế.

Đoạn video sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người bày tỏ sự lo ngại về tính an toàn khi sử dụng các loại bình, bếp gas.

“Nguy hiểm quá, nếu để nổ lan ra thì hậu quả khôn lường. Đây chính là nguyên nhân mà mọi nhà đều nên học cách cũng như chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án phòng cháy chữa cháy.”

“Nhìn như vậy mới thấy học phòng cháy chữa cháy có ích thật.”

Nếu lắp đặt ống dẫn khí ga, bếp không đúng hoặc ống dẫn khí ga bị ăn mòn dẫn tới hiện tượng thoát khí ra ngoài và bén lửa gây cháy bình gas. Khi thấy bình gas cháy, nên dùng bình chữa cháy phun thẳng vào van bình gas để dập lửa, sau đó khoá van bình gas lại. Trong trường hợp không có bình chữa cháy kịp thời, cần: Dùng các vật ngâm nước như chăn, quần áo vải trùm lên đám cháy, làm cho đám cháy thiếu khí ôxy. Sau đó nhanh chóng khoá van tổng của bình ga. Nếu van không thể đóng được, tốt nhất không nên dập lửa ở nguồn khí, bởi lượng lớn khí thoát ra trong phòng gặp lửa rất dễ nổ, Dùng mọi cách lấy dây ướt quấn chặt bình gang chuyển ra ngoài trời, nơi an toàn để nó cháy phụt thẳng lên, Không nên để người khác làm đổ bình tránh gây nổ. Chuyển tất cả các vật có thể cháy ra khỏi khu vực đó, Kêu mọi người không tập trung xem, cử người báo cho đội phòng cháy chữa cháy. Do khí ga thoát ra tràn ngập trong phong, bởi vậy lúc này cấm hút thuốc, cấm tắt, bật thiết bị điện, cũng không được gọi điện thoại ở gần bình gas đang cháy kể cả máy cầm tay. Lập tức mở cửa sổ thông gió.



Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn