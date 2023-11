Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 8/11, theo thông tin từ Công an Tp.Hải Phòng, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện An Dương phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Thủy Nguyên (cùng Tp.Hải Phòng) vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chéo chuyên đề nồng độ cồn tại Tỉnh lộ 352 thuộc địa bàn xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Khi Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối tượng N.D.H, sinh năm 1994, trú tại Thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Tp.Hải Phòng điều khiển xe mô tô mang BKS:15G1 - 300.71, do phát hiện có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng này có 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Tp.Hải Phòng khi kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện đối tượng N.D.H tàng trữ trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Tp.Hải Phòng).

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng N.D.H cùng phương tiện và tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Thuỷ Nguyên giải quyết theo thẩm quyền. Qua giám định, Công an huyện Thủy Nguyên xác định 2 gói bột màu trắng của N.D.H là heroin có trọng lượng 0,25 gam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành tạm giữ đối với đối tượng N.D.H về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/10, Người Đưa Tin đã thông tin, Trung tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng, cho biết, đơn vị đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ chất ma túy trái phép.

Theo đó, Tổ công tác số 7 của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng do Đại uý Vũ Hoàng Cương làm Tổ trưởng cùng Tổ công tác Công an phường Sở Dầu (cùng quận Hồng Bàng) phối hợp tuần tra, kiểm soát tình hình giao thông trong khu vực.

Khi tới tuyến đường Hồng Bàng, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 34S1-100.21 đi vào đường người chiều, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Thấy nam thanh niên này có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trong túi quần người nam thanh niên có 2 gói nhỏ (1 gói nilong bên trong có chưa tinh thể màu trắng đục dạng cục (nghi là ma tuý đá) và 1 gói nhỏ bọc bằng giấy bên trong có tinh thể dạng bột (nghi là heroin ).

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành thu tang vật và lập biên bản bàn giao Công an phường Sở Dầu để xử lý theo quy định pháp luật. Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai tên là T.V.C, sinh năm 1988, trú quán tại thôn Ngoại, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Công an quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.V.C về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Ngô Quang Thái

Nguồn tin: nguoiduatin.vn