Kiểm sát hiện trường nam thanh niên nghi bị đuổi đánh, tông cột đèn tử vong

Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh:MP)

Tối 2/4, Kiểm sát viên và Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân nam công nhân chạy xe máy tông vào cột đèn tử vong tại chỗ. Bước đầu có người thấy nạn nhân bị đuổi đánh.

Clip Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, gần 18h cùng ngày, anh S.V.T. (30 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy trên đường Lý Thái Tổ trong khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một thì bất ngờ mất lái leo lên lề đường bên phải, tông vào cột đèn chiếu sáng.

Hậu quả tai nạn làm anh T. văng xa tử vong tại chỗ, chiếc xe máy vỡ nát.

Nhận tin báo, VKSND địa phương đã cử Kiểm sát viên đến phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh:MP)

Bước đầu có nhân chứng nhìn thấy anh T. bị một số thanh niên đi xe máy đuổi đánh bằng nón bảo hiểm. Thời điểm này nạn nhân vừa rời công ty và đang trên đường về phòng trọ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn