Khung cảnh ngỡ ngàng tại 1 khu chợ ở Việt Nam, ai xem xong cũng phải thốt 1 câu

Chợ Vị Thanh nằm gần cầu Cái Nhúc, trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vị Thanh. Chợ họp từ 2 giờ sáng đến khoảng 10 giờ sáng thì tan. Với diện tích chưa tới 1.000 m2, chợ nằm ngoài trời, giáp mặt lộ và mặt sông, mang vẻ đẹp bình dị và thôn quê.

Chợ Vị Thanh ra đời từ khi thành phố Vị Thanh được thành lập từ năm 2010, khi thị xã Vị Thanh được nâng cấp thành thành phố. Ngôi chợ này thể hiện mong ước của người dân vùng kênh Xa No muốn giữ lại hương đồng gió nội cho phố thị quê nhà.

Tại đây người bán thường ngồi xổm hoặc dùng ghế nhỏ, bày biện hàng hóa trong diện tích từ hai đến bốn mét vuông. Vì thế, chợ còn được gọi bằng cái tên dân dã là chợ “chồm hổm”.

Chợ không có ki-ốt, người bán chỉ ngồi xổm hay kê chiếc ghế nhỏ nhưng tất cả đều được bố trí gọn gàng, vuông vức, đều tăm tắp. Gọi là chợ nhưng chỉ là bãi đất trống hình tam giác được tráng xi măng, nằm lọt thỏm giữa 3 dãy nhà lồng của chợ Vị Thanh. Khoảng chợ lộ thiên này diện tích ước chừng chưa tới 1.000 m2, hình thành hơn 10 năm trước.

Người bán ở "chợ chồm hổm" Vị Thanh đa số là dân quê đến từ các địa phương lân cận như Vị Thủy, Hỏa Lựu… Nhiều người nhà cách chợ trên 10 cây số. Hàng hóa đa đạng, đủ chủng loại nhưng chủ yếu là do nhà vườn tự làm ra. Đặc biệt là chợ không có sạp, nhưng được bố trí theo từng ô vuông, theo ngành hàng, thẳng tắp, đầy màu sắc, nhìn rất đẹp mắt.

Những bức hình chụp một khu chợ quê ở Hậu Giang từ trên cao mới đây đã gây sốt mạng và thu hút sự chú ý bởi cách sắp xếp khoa học, đẹp mắt đến khó tin. Có thể nói, đây là chợ chồm hổm đẹp nhất Việt Nam cũng không sai. Ảnh: Lê Văn Anh Tài

Theo đó, các sạp hàng trong chợ, từ khu vực bán tôm cá đến nông sản đều được bố trí gọn gàng thành từng ô riêng biệt. Người dân hiếm có tình trạng chen lấn, chiếm chỗ hay để đồ tràn ra lối đi. Ảnh: Lê Văn Anh Tài

Ngay từ tờ mờ sáng, chợ lúc này đã rất đông đúc và nhộn nhịp. Cạnh mỗi quầy hàng có chiếc đèn điện nhỏ soi sáng những sản vật trong đêm tối để người mua dễ dàng chọn lựa. Ảnh: Bùi Văn Hải/Báo Thanh Niên

Người bán toàn dân nhà quê chính hiệu, mộc mạc, chân chất từ ăn mặc tới lời ăn tiếng nói và sự thân thiện. Họ hào sảng vì hàng hóa là của nhà trồng, người mua cũng thoải mái lựa chọn và mặc cả cho hợp ý mình mà không sợ bị la rầy gì cả. Ảnh: Bùi Văn Hải/Báo Thanh Niên

Bao quanh bởi các chợ phố sầm uất, nhộn nhịp, chợ quê Vị Thanh như một nét lặng trữ tình và giản dị. Vì vậy, chợ Vị Thanh được xem là một trong những chợ độc đáo nhất vùng sông nước Nam bộ. Nguồn ảnh: Người lao động

Chợ Vị Thanh - Nét đẹp miệt vườn miền Tây với những gian hàng ngay ngắn, thẳng tắp. Ai nhìn vào cũng phải thốt lên "Quá đẹp". Ảnh: Phu Bui

Những sạp hàng đầy màu sắc được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn tạo lối đi cho người mua. Các tiểu thương thường ngồi ở giữa sạp của mình để quán xuyến hàng hóa cũng như thuận tiện trong việc mua bán. Ảnh: Bùi Văn Hải/Báo Thanh Niên

Tiểu thương chủ yếu là nông dân, tự trồng rau củ hay phơi tôm cá mang ra bán, không qua trung gian. Do đó, giá cả thường rẻ hơn so với những chợ khác. Ảnh: Người lao động

Các sản phẩm như đọt choại, bông súng, bẹn súng, tập tàng, rau dừa, hẹ nước, bồn bồn, lạc tiên, cá lòng tong, rô, sặc, lóc, trê, lươn, rắn, chuột tạo nên nét đẹp của chợ chồm hổm. Ảnh: Thám hiểm Mekong

Chợ quê Vị Thanh không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, gắn bó với đời sống người nông dân mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mộc mạc và giản dị nhưng vẫn mang nét đặc trưng riêng. Ảnh: Thám hiểm Mekong

