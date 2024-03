Khung cảnh ngoạn mục đường lên 'cổng trời' Thiên Môn Sơn

Ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Đường từ hàng ngàn năm trước, trong không gian của khói và sương càng trở nên huyền ảo gấp bội. Hàng năm, ngôi đền đón tiếp rất nhiều du khách ghé thăm để thắp hương và cầu bình an, may mắn cho năm mới. Ảnh: IT.