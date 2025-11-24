Khu xưởng ở Hải Phòng cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Khói đen từ khu xưởng bốc cao ngùn ngụt - Ảnh: OFF

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu xưởng sản xuất ở xã Trường Tân - Hải Phòng (huyện Gia Lộc, Hải Dương cũ) khoảng đầu giờ chiều 24-11.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn rộng hàng trăm m2, nằm gần quốc lộ 38B, cách cầu Tràng Thưa khoảng 500m theo hướng đi Hưng Yên.

Theo miêu tả từ nhân chứng, họ ngửi được mùi khét giống mùi nhựa bị cháy. Nhiều người hay tin đã tháo chạy.

Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, từ xa vẫn có thể thấy khói đen ngùn ngụt. Hàng dài xe cộ ùn ứ trên quốc lộ 38B, nhiều xe phải quay đầu, chuyển hướng.

Tại hiện trường, nhiều xe cứu hỏa được triển khai để khống chế đám cháy. Xung quanh có sẵn nguồn nước, nhưng công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do phía trong có nhiều vật liệu nguồn gốc từ nhựa. Thời điểm này thời tiết hanh khô, gió mạnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đình Khải - Chủ tịch UBND xã Trường Tân - cho biết khoảng 16h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong.

Các yếu tố liên quan tới thiệt hại và hoạt động của khu xưởng đang được thống kê, làm rõ.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ