Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue: Chốn an cư sang trọng của giới tinh hoa

Hành trình đi tìm cuộc sống thượng lưu đích thực

Nhiều người có điều kiện kinh tế dư giả, sẵn sàng đầu tư xây biệt thự, biệt phủ quy mô lớn nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng với nơi mình đang sống. Việc sinh sống trong những khu dân cư đông đúc, thiếu quy hoạch đồng bộ thường kéo theo nhiều bất tiện: hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, môi trường thiếu văn minh, cùng những nỗi lo về an ninh và an toàn.

Chính vì vậy, xu hướng “chọn nơi sống xứng tầm” đã trở thành ưu tiên hàng đầu của giới thượng lưu. Họ tìm đến những khu đô thị văn minh, đẳng cấp, nơi có vị trí trung tâm đắc địa, không gian sống trong lành, riêng tư tuyệt đối, cùng hệ tiện ích hoàn hảo và cộng đồng tinh hoa đồng điệu.

Từ chính nhu cầu khắt khe ấy, Eurowindow Central Avenue ra đời – khu đô thị thượng lưu hội tụ chuẩn mực sống đẳng cấp giữa trung tâm xứ Nghệ, đáp ứng được nhu cầu cao của chủ nhân.

Không gian sống thượng lưu tại Eurowindow Central Avenue

Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế năng động của Bắc Trung Bộ nhưng thị trường vẫn thiếu vắng một khu đô thị thượng lưu xứng tầm dành cho giới tinh hoa. Sự xuất hiện của Eurowindow Central Avenue bởi thế nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng và giới đầu tư khi kiến tạo không gian sống dành riêng cho những cư dân tinh hoa.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại trung tâm tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú & Vinh Lộc, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu với lợi thế về hạ tầng kết nối vượt trội, thuận lợi giao thương, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại Tp.Vinh trung tâm tỉnh Nghệ An, là nơi an cư xứng tầm giới tinh hoa

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là một trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E), giúp tiết kiệm điện năng, cách âm, cách nhiệt vượt trội. Sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực vườn hoa. Bên cạnh đó, KĐT còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Nước sau xử lý có thể sử dụng tưới cây. Ngoài ra, KĐT có hệ thống thu gom rác thải thông minh, tự động đóng mở, tự động báo đầy về trung tâm, giúp việc thu gom rác thải nhanh chóng.

Không những thế, khu đô thị được bao phủ bởi hệ thống cây cao to tán rộng che bóng mát, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng, mang đến không gian sống trong lành, tinh khiết và thư thái.

Các căn biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, có bố trí thang máy, vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được giấu kín khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ, có khoảng lùi trước sau làm sân vườn và bố trí tiểu cảnh, có gara và chỗ đỗ ô tô.

Các căn biệt thự và shophouse sở hữu phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, tôn vinh gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân tinh hoa

Biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng, bề thế, đặc biệt khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp thông gió tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời và tự động đóng lại khi trời mưa.

Các căn shophouse tại Eurowindow Central Avenue có thiết kế nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng, phù hợp để ở, kinh doanh và có tiềm năng tăng giá, sinh lời bền vững.

Eurowindow Central Avenue sở hữu hệ thống hàng loạt tiện ích nội khu như: bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích ngoại khu như: bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại...

Nhờ sự đầu tư chỉn chu và tầm nhìn dài hạn, Eurowindow Central Avenue được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới của giới thượng lưu xứ Nghệ, nơi giao thoa hoàn hảo giữa an cư, và kinh doanh thương mại, đầu tư, mở ra tiềm năng tăng giá cao khẳng định dấu ấn tiên phong của Eurowindow Holding trên thị trường bất động sản miền Trung.

