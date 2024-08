Không khí tang thương bao trùm căn nhà của 2 mẹ con gặp tai nạn ở Bình Dương: "Cháu trai mới lên lớp 1, quần áo đồng phục cũng chuẩn bị hết rồi"

Vụ xe tải gây tai nạn làm 2 mẹ con ngồi trên xe ôm công nghệ tử vong thương tâm ở Bình Dương xảy ra chiều 10/8 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hai ngày sau vụ tai nạn thương tâm, sáng 12/8 lễ tang của chị Võ Thị Sâm (37 tuổi) và cháu Trần Bách Lâm - con trai 6 tuổi của chị S. được tổ chức tại căn nhà nhỏ tại con hẻm 700/35/1 Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP Dĩ An, trong sự tiếc thương, đau xót của gia đình, làng xóm. Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm nhỏ vốn yên bình.

Xót xa tang lễ của 2 mẹ con bị tai nạn ở Bình Dương

Từ sáng sớm, đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm và cả học trò của chị Sâm đã về đây để thắp nén nhang chia buồn cùng với gia đình. Giữa những vòng hoa trắng bao phủ từ bên ngoài cổng vào đến tận trong nhà, hầu hết những người tới dự tang lễ đều không ngăn được dòng nước mắt. Người dân sống trong con hẻm vẫn chưa hết bàng hoàng, ai nấy đều xót xa trước sự ra đi đột ngột, đầy đau đớn của 2 mẹ con chị Võ Thị Sâm.

Không khí tang thương bao trùm con hẻm nhỏ nơi gia đình chị Sâm sinh sống

Đứng bên linh cữu vợ con, người đàn ông vừa là cha là chồng cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thể nén nổi tiếng nấc nghẹn ngào... Có lẽ, cuộc đời anh chưa từng trải qua nỗi đau đớn, mất mát nào lớn như thế. Chỉ trong một buổi chiều anh đã mất đi cả vợ và cậu con trai nhỏ mới chuẩn bị vào lớp 1.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn Tiến (cha chồng chị Sâm) chia sẻ, "Sâm là con dâu của tôi đi đưa cơm cho chồng - chồng nó là lái xe container".

Nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm cũng đã đến để chia buồn cùng gia đình, thắp nén hương trước khi tiễn biệt mẹ con chị Sâm.

Nhớ lại ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ông Tiến cho biết hôm ấy 2 mẹ con chị Sâm đi đưa cơm cho chồng thì không may xảy ra tai nạn. "Hôm ấy hai mẹ con đi đưa cơm cho chồng cho bố ấy. Mọi hôm 2 mẹ con thường chạy xe máy, nhưng hôm đó lại đi xe ôm. Bé gái lớn ở nhà không biết chuyện gì, đến giờ đi học chưa thấy mẹ về nên gọi điện cho bố thì bố mới nói mẹ bị tai nạn rồi. Đau thương quá. Cháu trai mới lên 6 tuổi, vừa mới lên lớp 1 quần áo đồng phục cũng chuẩn bị hết rồi".

Người thân luôn túc trực ở bên để an ủi, động viên con gái chị H. để bé sớm vượt qua nỗi mất mát

Những vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng tới tận bên trong nhà

Nghĩ về cô cháu gái đột ngột mất mẹ và em trai, ông Tiến không khỏi xót xa khi thấy cháu gái liên tục khóc nức nở trong đám tang mẹ. "Nó khóc lắm, chỉ mong cháu vững tâm dần.", ông Tiến nghẹn ngào.

Để ổn định tâm lý cho con trai trước nỗi đau mất cả vợ lẫn con trong buổi chiều định mệnh, ông Tiến dự định đưa cả gia đình về quê sinh sống 1 thời gian. "Tôi định đưa con trai về quê một thời gian để an tĩnh lại và ổn định tư tưởng. Chứ nếu bây giờ cầm vô lăng thì rất nguy hiểm".

Tác giả: NAM AN

Ảnh, clip: DI ANH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn