Không cần đi nước ngoài, ở miền Nam Việt Nam cũng có ngôi chùa thiêng trăm tuổi, sở hữu 2 bức tượng Phật khổng lồ ấn tượng

Du lịch Việt Nam nổi bật trong mắt du khách không chỉ bởi những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, những địa điểm tham quan giàu tính lịch sử, văn hóa, hay những món ăn truyền thống ngon, mà còn bởi những địa điểm mang tính tâm linh, tôn giáo, cụ thể là những ngôi đền, chùa. Có thể kể tới những cái tên như chùa Bái Đính, Ninh Bình, chùa Thiên Mụ, Huế, chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, hay chùa Đồng Yên Tử, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, có một ngôi chùa nằm ẩn mình ở khu vực Đông Nam Bộ nước ta, có cảnh quan, kiến trúc độc đáo, nhưng vẫn chưa thực sự được nhiều người biết tới. Đặc biệt, ngôi chùa sở hữu 2 bức tượng Phật được đánh giá là nằm trong danh sách những bức tượng Phật ấn tượng, lớn nhất của khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Đó là chùa Gò Kén, hay Từ Lâm Tự, ở phường Long Thành Trung, xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Quần thể chùa Gò Kén nhìn từ trên cao

Theo thông thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, chùa Gò Kén được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Vậy tính đến nay, chùa đã có tuổi lên tới hơn 100 năm. Chùa nằm trên một mảnh đất rộng 6000m2, trước kia có phần cao hơn sao với những phần đất khác, xung quanh là những cánh đồng hay bạt ngàn cây xanh bát ngát. Cái tên "Gò Kén" của chùa cũng xuất phát từ vị trí đặc biệt này.

Trước kia, quanh chùa người ta tìm thấy nhiều dây kén. Đây là loại cây thuộc họ dây leo, trái lúc chín màu đỏ tươi, ăn vào có vị vừa ngọt thanh, vừa chua nhẹ. Tuy nhiên hiện nay, dây kén rất khó để tìm được ở Tây Ninh cũng như Việt Nam. Song cái tên "Gò Kén" vẫn được người ta sử dụng và gọi như tên chùa đến tận bây giờ.

Ngôi chùa sở hữu 2 tượng Phật ấn tượng

Những thông tin về chùa Gò Kén bắt đầu được nhiều du khách quan tâm kể từ khi những bức ảnh về 2 tượng Phật khổng lồ ở nơi đây được chia sẻ trên các hội nhóm, diễn đàn du lịch.

Hai bức tượng là tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen, đặt giữa hồ nước bên trong khuôn viên chùa, và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn. Qua hình ảnh những du khách check-in tại đây, nhiều người lầm tưởng rằng đây phải là một địa điểm ở Thái Lan - xứ sở chùa Vàng. Tuy nhiên hoàn toàn không phải.

Cả 2 bức tượng đều được xây dựng trong đợt cải tạo, tu sửa chùa vào năm 2007. Trong đó, bức tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen cao tới 25m, tương đương với một ngôi nhà 5 tầng. Bên cạnh đài sen mà Phật Quan Âm đứng, xung quanh còn là hình tượng rồng uốn lượn, tăng thêm sự trang nghiêm, uy nghi của bức tượng. Du khách muốn đến gần bức tượng nhất sẽ cần đi qua một chiếc cầu nhỏ do tượng tọa ngay giữa hồ nước.

Cận cảnh bức tượng Phật cao 25m nằm giữa hồ nước trong chùa Gò Kén

Những hình ảnh du khách tham quan, check in tại đây được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

Còn bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đặt ở vị trí thoáng đãng hơn. Tượng được đặt nằm, dài cũng 25m, xung quanh nhiều cây xanh, bên dưới là nhiều bức tượng Phật khác nữa.

Cả 2 bức tượng nói riêng cũng như toàn bộ những bức tượng lớn, nhỏ khác trong chùa nói chung đều được thi công một cách vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ. Từ đó góp phần tạo thêm vẻ đẹp cho cảnh quan và tính trang nghiêm, linh thiêng cho ngôi chùa.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn dài 25m ở chùa Gò Kén

Kiến trúc độc đáo khác ở chùa Gò Kén

Toàn bộ quần thể chùa Gò Kén được thiết kế và xây dựng hòa quyện giữa 2 lối kiến trúc cổ xưa và hiện đại. Mái chùa được lớp bằng ngói móc, nền nhà thay vì bằng gỗ thì được lát gạch 2 màu, tường chùa, các cột, dầm, hay vòm cửa sổ cũng đều được sơn màu xanh độc đáo thay vì màu nâu.

Chùa còn nhiều công trình kiến trúc Phật giáo khác như: khu thờ Phật Di Lặc, Ngũ Hành Sơn, Bảo Tháp Xá Lợi, vườn Lâm Tỳ Ni... Hay khu vực cũng được nhiều người nhắc tới như khu vực linh thiêng của ngôi chùa trăm tuổi ở Tây Ninh này, đó là nơi trưng bày một cái trống sấm và một chiếc chuông lớn, được đúc từ năm 1825. Ngoài ra, chùa còn có gian thờ Tổ thờ linh vị của các vị trụ trì có công to lớn khởi công xây dựng và phát triển chùa đến ngày hôm nay.

Một số hình ảnh khác về kiến trúc chùa Gò Kén hiện nay

Hàng năm, bên cạnh tham quan, du lịch, một lượng du khách và Phật tử cũng thường xuyên tới chùa Gò Kén để tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội như xây nhà tình thương, phát thuốc miễn phí... do chùa tổ chức hay các em nhỏ thì tham gia các khóa tu mùa hè.

Đặc biệt vào dịp Rằm tháng 7, nơi đây có lễ Lễ Vía Quan Thế Âm cùng hoạt động thả hoa đăng và phục vụ các suất ăn chay miễn phí. Đây là dịp để người tham gia thả đèn hoa đăng xuống hồ nước, cầu nguyện cho sự bình an, may mắn, công việc suôn sẻ, sức khỏe tốt, cuộc sống vui vẻ, an yên. Đây cũng được coi là dịp chùa Gò Kén rực rỡ nhất trong năm.

Người dân, Phật tử thả đèn hoa đăng xuống hồ nước vào dịp Rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm ở chùa Gò Kén