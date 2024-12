Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi lên đến 252%/năm

Ngày 25/12, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1969; trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nghĩa đã cho người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất từ 5 đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất từ 180% đến 252%/năm.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bà Nghĩa đã cho 2 người dân ở xã Đắk Som vay 120 triệu đồng, thu lợi bất chính123 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan, đồng thời bà Nghĩa cũng đã tự nguyện giao nộp số tiền lãi thu được là 50 triệu đồng.

Vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp tục mở rộng điều tra. Những ai từng vay tiền của bà Nguyễn Thị Nghĩa với lãi suất cao, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong để được hướng dẫn, giải quyết.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn