Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 15-11, đại tá Bùi Văn Thảo – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải (SN 1970, ngụ huyện Long Điền), giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Bùi Văn Thảo cho biết ông Nguyễn Văn Hải bị khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự, liên quan đến các vi phạm đất đai.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, ông Hải có liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố ông Tạ Văn Bửu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010- 2015, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020; ông Huỳnh Văn Phi - chủ tịch LĐLĐ huyện Đất Đỏ, nguyên chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Ngọc Hùng - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh, nguyên Phó Phòng TN-MT huyện Đất Đỏ.

Năm 2017, Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND huyện Đất Đỏ, trong đó có nhận xét và yêu cầu khắc phục hậu quả, tồn tại của 235 trường hợp giao đất trên địa bàn huyện.

Vào tháng 4-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kết luận thanh tra lại, trong đó kết luận có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, còn 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai theo quy định.

Theo số liệu cho UBND huyện Đất Đỏ cung cấp, đến tháng 4-2022, trong 196 trường hợp giao sai có 48 lô đã tự nguyện trả lại, 77 lô chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng.

Theo Kết luận thanh tra, trong 235 trường hợp thì có 134 lô giao không thông qua đấu giá cho công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Trong đó, có 3 trường hợp giao đúng quy định, 12 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định pháp luật và 119 trường hợp giao đất sai quy định.

Trong số 41 lô đất được giao không thông qua đấu giá cho các hộ dân, có 20 trường hợp giao đúng, 4 trường hợp còn vướng mắc cách hiểu quy định của pháp luật và 17 trường hợp giao sai quy định.

Đặc biệt, có 60 lô được cấp đất có thu tiền sử dụng đất cho các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015.

Cụ thể, căn cứ vào văn bản của huyện ủy Đất Đỏ, UBND huyện Đất Đỏ đã giao 60 lô đất cho 43 người (17 người được giao mỗi người 2 lô), trong đó có 22 người đương chức tại thời điểm giao đất, 21 người đã nghỉ việc, thuộc nguyên Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Có 2 trường hợp là ông Mai Ngọc Thuận – nguyên Bí thư huyện ủy giai đoạn 2010-2015 và ông Nguyễn Văn Hải - tại thời điểm 2015 là huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - không nhận đất, do đó UBND huyện không ban hành quyết định giao đất cho 2 trường hợp này.

Theo kết luận thanh tra, việc giao 60 lô đất này không thông qua đấu giá là không đúng quy định, 43 cá nhân được giao 60 lô đất này đều đã có đất ở tại thời điểm giao đất, do đó việc UBND huyện Đất Đỏ giao đất có thu tiền đối với 60 lô đất trên không thông qua đấu giá là không đúng quy định.

Ngoài ra, khu vực được giao đất này nằm trong quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho những người có thu nhập thấp và tái định cư trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Căn cứ vào kết luận này, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời kỷ luật các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc giao đất không đúng quy định.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động