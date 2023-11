Khởi tố, bắt giam cha nuôi liên quan đến vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Cà Mau

Pháp luật

Tối 13/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc (55 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; hiện đang tạm trú tại ấp Trung Can, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi hành hạ con theo quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.