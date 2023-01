Khởi tố giám đốc, phó giám đốc cùng 8 thuộc cấp tại một trung tâm đăng kiểm

Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 10 bị can về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình. Các bị can bị khởi tố gồm: Trịnh Thành Công (SN 1985), Giám đốc Trung tâm; cùng phó giám đốc trung tâm, trưởng phòng đăng kiểm, phó trưởng Phòng Kiểm định và 6 đăng kiểm viên.

Công an khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Thành Công. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, bằng công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng, thuận lợi thì ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, các chủ phương tiện phải nộp trước số tiền từ 100.000 - 300.000 đồng cho đăng kiểm viên bằng cách kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định.

Đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ, đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định. Những phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách "kiểm tra kỹ" phương tiện để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động