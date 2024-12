Khởi tố các bị can là học sinh đánh nữ sinh gãy đốt sống cổ

Nữ sinh L.V.G.N. đang tiếp tục phải điều trị tại nhà - Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Tối 15-12, ông Lê Văn Thanh - bố của nữ sinh L.V.G.N., trú tại thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - cho biết gia đình vừa nhận được thông báo của Công an huyện Nông Cống về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ đánh hội đồng con gái ông.

Theo ông Lê Văn Thanh, thông báo của Công an huyện Nông Cống nêu rõ: ngày 5-10-2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, cháu L.V.G.N. bị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 17 tuổi, trú tại thôn Giá Mai, xã Tế Thắng; Nguyễn Thị Giang, 17 tuổi, trú tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc; Hoàng Thị Huyền Trang, 17 tuổi, trú tại thôn Định Kim, xã Tân Phúc; Nguyễn Thị Anh, 16 tuổi, trú tại thôn Hồi Cù, xã Hoàng Sơn; Lê Phương Dung, 16 tuổi, trú tại thôn Phú Thanh, xã Trung Chính; Vũ Lê Trâm, 17 tuổi, trú tại thôn Thổ Nam, xã Tế Thắng, đều huyện Nông Cống, đánh gây thương tích.

Hậu quả gây cho cháu L.V.G.N. bị tổn thương 23% sức khỏe.

Hành vi của các đối tượng nêu trên là cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2, điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án số 74 đối với vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc ngày 5-10.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Anh, Lê Phương Dung và Vũ Lê Trâm về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các bị can nêu trên là học sinh Trường THPT Nông Cống và Trường THPT Nông Cống 2.

Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa thông tin vụ việc nữ sinh L.V.G.N., 16 tuổi, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nông Cống 2, bị nhóm học sinh đánh đập dã man, gây chấn thương gãy đốt sống cổ, phải nhập viện cấp cứu. Do bị thương nặng, nữ sinh này phải chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, nữ sinh N. được gia đình đưa về nhà tiếp tục theo dõi và dùng vật lý trị liệu hơn 2 tháng nay. Do sức khỏe của nạn nhân N. còn yếu, đi lại rất khó khăn đành phải nghỉ học một năm. Gia đình đã làm đơn gửi ban giám hiệu Trường THPT Nông Cống 2 để bảo lưu kết quả học tập cho L.V.G.N.

