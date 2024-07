Khởi tố, bắt tạm giam Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc, Trưởng phòng

Cơ quan Công an thực hiện khám xét nơi làm việc đối với Phạm Minh Toàn

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, bao gồm:

Bị can Phạm Minh Toàn (SN 1982), Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Tấn Quốc

Bị can Ngô Tấn Quốc (SN 1983), Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Bị can Phùng Ngọc Ngoan (SN 1982), Trưởng Phòng Kỹ thuật xây dựng và môi trường Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Ngoan

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can./.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn