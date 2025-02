Khởi tố anh rể chặt phá vườn cây của em vợ

Ngày 27/2, thông tin từ Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, Thêm chính là thủ phạm chặt phá hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của em vợ là chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley).

Vào ngày 12/2 và 14/2, chị Thanh phát hiện hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của mình đã bị kẻ gian chặt phá.

Ngay sau đó, nạn nhân đã lên Công an xã Đăk Ta Ley trình báo. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin liên quan.

Vườn cây của chị Thanh bị chặt phá.

Thống kê có gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định được đối tượng tình nghi là Thêm.

Tại cơ quan công an, Thêm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Thêm khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và tình cảm nên nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu của chị Thanh.

Thêm cho biết, đã cho chị Thanh mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê nhưng đến nay mới trả 100 triệu đồng. Đồng thời, Thêm nghi ngờ chị Thanh có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định trả thù.

Tác giả: Hồ Hải Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn