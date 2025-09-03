Khởi tố 13 đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại quán karaoke

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can gồm: Trịnh Văn Bình (SN 1992, cư trú tỉnh Thanh Hoá); Lê Thanh Thuỷ (SN 2008), Nguyễn Minh Tân (SN 1989), Trần Tấn Hùng (SN 1996), Trần Thị Thanh Trúc (SN 1996), Trần Văn Đỉnh (SN 1984, cùng cư trú tỉnh An Giang; Lê Văn Nghĩa (SN 2005, cư trú tỉnh Cà Mau); Trịnh Kim Ngọc (SN 2009, cư trú tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Quân (SN 2003, cư trú tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003) và Nguyễn Hoàng Quyên (SN: 1989, cùng cư trú TP. Cần Thơ).

Còn 1 bị can có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú là Lê Thanh Ngân (SN 2004, cư trú tỉnh An Giang).

Các đối tượng bị lhởi tố vì “Tổ chức sử dụng trái phép ma tuý”

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ các cấp, vào khoảng 1h sáng 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Tại đây, các lực lượng phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên (5 nhân viên ngồi phòng, 8 nhân viên ở ngoài) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện trường vụ việc

Tiến hành xét nghiệm, kết quả 23 người dương tính với chất ma tuý (trong đó có 9 nhân viên). Tang vật thu giữ gồm 11 bịch nilon chứa tinh thể và 31 viên nén màu đỏ (là chất ma túy), 4 bình khí cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lưu trú, tuyệt đối không chứa chấp, mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật phải kịp thời tố giác cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng, góp phần vào thành công của thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Tác giả: Phan Ánh

Nguồn tin: vov.vn