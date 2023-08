Khoảnh khắc cá voi lưng gù chơi đùa trong vùng nước yên tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Cuộc di cư vĩ đại của Cá voi lưng gù diễn ra hàng năm từ Nam Cực đến Queensland, Australia. 80 phần trăm số cá voi bơi trong phạm vi 5 km từ Đảo Bắc Stradbroke, cách Brisbane một chuyến phà.

Nhiều con trong số đó đến gần hòn đảo để tận dụng làn nước lặng và chơi với những chú cá heo thân thiện sống ở đó.

Hiện đoạn video về hai chú cá voi chơi đùa cùng nhau tại Đảo Bắc Stradbroke xinh đẹp khi chúng dừng lại ở vùng nước yên tĩnh trên đường trở về Nam Cực, đã mang lại không khí hân hoan và phấn khích cho cả người dân địa phương lẫn du khách.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn