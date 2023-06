Khổ chủ chuyển khoản nhầm 3 tỉ mới được hoàn trả hơn 2 tỉ đồng

Tiếp nhận trình báo của công dân, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã vào cuộc xác minh theo quy định - Ảnh: H.B.

Ngày 21-6, bà N.T.B.C. (trú Đà Nẵng) - người đã chuyển khoản nhầm 3 tỉ đồng vào tài khoản bà N.T.H.H. (trú Đà Nẵng) - cho biết vừa qua đã nhận được số tiền hoàn trả là 2,037 tỉ đồng.

Theo bà C., quá trình trả số tiền diễn ra ở phòng giao dịch của ngân hàng có bà C., bà H., và cơ quan chức năng. Đối với số tiền 963 triệu đồng còn lại hiện bà C. vẫn chưa được nhận.

Bà C. nói rằng đã kiến nghị cơ quan chức năng xác định việc ngân hàng đã thu số tiền 1 tỉ đồng đúng hay không, và phải thực hiện việc hoàn trả cho bà.

Trước đó, đại diện Ngân hàng V. chi nhánh Đà Nẵng cho biết theo yêu cầu, ngân hàng đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cung cấp hồ sơ, tài liệu.

Ngân hàng chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an. Quan điểm là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đồng thời bảo đảm bảo mật thông tin của khách hàng.

Theo ngân hàng này thì ngày 24-4, ngân hàng tiếp nhận yêu cầu tra soát của khách hàng C. liên quan đến giao dịch chuyển số tiền 3 tỉ đồng đến tài khoản của bà H..

Ngân hàng đã và đang thực hiện đúng theo quy trình tra soát bao gồm liên hệ, trao đổi (gọi điện thoại, gửi văn bản, mời làm việc trực tiếp) với bà H. để xác minh giao dịch liên quan và yêu cầu hoàn trả cho bà C.. Tuy nhiên, ngân hàng chưa nhận được yêu cầu của bà H. đề nghị ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền hoàn trả đầy đủ, toàn bộ số tiền bà C. phản ánh chuyển nhầm.

Ngày 27-4, ngân hàng nhận được đơn đề nghị của bà H. yêu cầu hoàn trả số tiền ngân hàng đã thu nợ 1 tỉ đồng trên tài khoản để bà H. trả lại tiền chuyển nhầm cho bà C..

Tuy nhiên, qua rà soát, ngân hàng nhận thấy không có cơ sở để xem xét giải quyết theo đơn đề nghị của bà H. do ngân hàng đã thực hiện thu nợ trên tài khoản của khách hàng vay đúng quy định.

Đối với yêu cầu tra soát giao dịch chuyển tiền giữa các cá nhân, ngân hàng không có cơ sở để xác định giao dịch chuyển tiền nhầm và không có thẩm quyền tự động hoàn trả theo đề nghị, phản ánh của bên chuyển tiền khi chưa có sự chấp thuận của bên nhận tiền.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ