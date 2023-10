Khán giả bức xúc với cách tổ chức của BTC Miss Grand International 2023

Tối ngày 25/10​​​, chung kết Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Là sự kiện sắc đẹp quốc tế được mong chờ, song ban tổ chức lại khiến khán giả thất vọng, bức xúc tố làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Khán giả phẫn nộ với cách tổ chức của BTC Miss Grand International 2023.

Theo thông báo, chương trình chính trong đêm chung kết bắt đầu vào 19h00. Tuy nhiên theo khán giả, ban tổ chức đã đóng các cửa ra vào, soát vé vào lúc khoảng 18h45. Điều này khiến hàng dài người đang xếp hàng hoang mang vì bị nhốt ở ngoài.

Chị H.Y chia sẻ: "Tôi và bạn đi từ Hóc Môn đến đây vào khoảng 17h00. Khi ấy mọi người đã xếp một hàng dài. Gần tới lượt tôi soát vé thì ban tổ chức bất ngờ đóng cửa.

Mọi người không được thông báo lý do nên đã hoảng loạn. Vì đây là một sự kiện quốc tế nên tôi rất mong chờ, hiếm lắm mới có cơ hội gặp nhiều hoa hậu từ các nước. Tuy nhiên cách làm việc của ban tổ chức khiến tôi thất vọng, hụt hẫng".

Anh P.S cho biết: "Tôi đến địa điểm tổ chức khoảng 17h kém. Tuy nhiên ban tổ chức lại không sắp xếp nhân viên hướng dẫn, khiến việc check-in gặp nhiều khó khăn.

Đến khi tôi tìm được cửa vào, đang xếp hàng thì cửa đóng. Tôi là khán giả của cuộc thi hoa hậu, từng đi xem rất nhiều nhưng chưa từng thấy ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp thế này. Cảm giác như đang bị xem thường".

Khán giả chạy tán loạn bên ngoài vì ban tổ chức đóng cửa.

Tại cổng vào của khu vực vé VVIP (giá 10 triệu đồng/vé) và VIP (giá 8 triệu đồng/vé), đám đông khán giả đứng chen lấn, yêu cầu cho vào trong. Một số người còn bức xúc, phẫn nộ hô lớn ban tổ chức "lừa đảo", "trả lại tiền" vì họ bỏ tiền mua vé nhưng bị chặn bên ngoài, chương trình bắt đầu đã lâu.

Khán giả bức xúc tố ban tổ chức Miss Grand International 2023 làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, những hình ảnh và video bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc thi cũng được chia sẻ rộng rãi. Đa phần bày tỏ sự bất bình với ban tổ chức, đồng thời khuyên mọi người rút kinh nghiệm lần sau đến sớm hơn khoảng 2-3h.

"Lần nào sự kiện quốc tế tổ chức ở Việt Nam cũng có vấn đề", "tổ chức nhiều cuộc thi rồi nhưng vẫn thiếu chuyên nghiệp", "xem khán giả như trò đùa", "lần sau nên đến sớm 3h cho chắc",... Đây là một số bình luận của khán giả.

