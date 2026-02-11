Khai mạc Hội báo Xuân năm 2026, triển lãm ảnh “Nghệ An – Tinh hoa di sản, khát vọng vươn mình”

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự Khai mạc Hội Báo Xuân năm 2026

Văn nghệ chào mừng Hội Báo Xuân 2026

Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ ấn phẩm đặc sắc của Báo và PT,TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Báo Quân khu 4, Nhà Xuất bản Nghệ An và ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của các báo Trung ương... Tại Hội báo, Báo và PTTH Nghệ An tổ chức không gian trải nghiệm làm MC, giúp công chúng – nhất là thanh thiếu nhi – trực tiếp khám phá quy trình sản xuất các sản phẩm báo chí phát thanh – truyền hình.

Tổng Biên tập Báo và PT,TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân

Cùng với các hoạt động của Hội báo Xuân là Triển lãm ảnh "Nghệ An - Tinh hoa di sản, khát vọng vươn mình" gắn với không gian Tết truyền thống và các hoạt động trang trí, tuyên truyền văn hóa – nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân của Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh do Hội Nông dân tỉnh giới thiệu cũng được trưng bày, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cổ truyền của Nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân 2026

Các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, hệ thống hình ảnh tư liệu quý giá và những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn khắc họa rõ nét sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, không gian Tết truyền thống đã tái hiện giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi gợi ký ức làng quê Việt Nam xưa, nơi lưu giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp của người Việt trong dịp Xuân về, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, mỹ thuật, truyền thống, phục vụ Nhân dân du Xuân, tham quan, thưởng lãm, cổ vũ tinh thần, niềm tin và khát vọng phát triển trong năm mới 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân 2026

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội báo Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã điểm lại những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt được những kết quả đó, có phần đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong việc đồng hành, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin các chủ trương lớn, sự kiện chính trị quan trọng, phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh. Từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết; đồng thời nhận diện đầy đủ cơ hội, thuận lợi, khó khăn và thách thức trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Vinh Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Thành Vinh

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 của Trung ương, của tỉnh; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới là việc triển khai thực hiện 12 công trình, dự án trọng điểm, đây là các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đại biểu xem các ấn phẩm báo Tết tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân 2026

Các đại biểu trải nghiệm làm MC

Các đại biểu xem triển lãm ảnh “Nghệ An – Tinh hoa di sản, khát vọng vươn mình”

Hội Báo Xuân 2026 và triển lãm ảnh “Nghệ An – Tinh hoa di sản, khát vọng vươn mình” sẽ mở cửa xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán để người dân đến thăm quan.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn