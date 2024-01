Khách Mỹ thích thú trải nghiệm xe đạp điện DrgnFly của VinFast

“VinFast DrgnFly sẽ được người tiêu dùng Mỹ đón nhận”

Gian hàng VinFast tại CES 2024 những ngày qua luôn là tâm điểm thu hút khách tham quan ghé chân tìm hiểu các sản phẩm xe điện mới nhất đến từ hãng xe Việt. Bên cạnh “vedette” VF Wild và VF 3, khu vực trưng bày và lái thử xe đạp điện VinFast DrgnFly cũng nhộn nhịp không kém khi đón nhiều chuyên gia, phóng viên, khách tham quan đến trải nghiệm.

Bà Maziel Giron, một trong những vị khách nán lại khá lâu và tìm hiểu rất kỹ các thông tin về mẫu xe đạp điện mới nhất của VinFast, cho biết cư dân ở thành phố nghỉ dưỡng Palm Springs, California nơi bà sinh sống rất thích di chuyển bằng xe đạp.

Gia đình bà sống trên một ngọn đồi nên xe máy hoặc xe đạp điện là phương tiện di chuyển thuận tiện và phổ biến nhất ở đây. “Tôi thích sự tự do khi lái xe đạp điện đi shopping hay đi vòng quanh thành phố rồi tối về sạc điện tại nhà, thoải mái hơn nhiều so với việc phải lái xe hơi”, bà Giron chia sẻ.

Bà Maziel Giron tại gian hàng trưng bày mẫu xe đạp điện DrgnFly của VinFast.

Tại Mỹ, rất nhiều thành phố, khu nghỉ dưỡng có địa hình đồi thoải, và không có gì phù hợp hơn di chuyển bằng xe đạp điện. Hệ thống trạm sạc cho xe điện cũng đã phủ khắp nên việc sử dụng rất thuận tiện.

Với những lý do trên, bà Giron tin rằng mẫu xe đạp điện của thương hiệu Việt chắc chắn sẽ được người tiêu dùng Mỹ đón nhận. “Chiếc DrgnFly là một sự lựa chọn thú vị cho các gia đình, không quá tốn kém và lại thân thiện với môi trường”, bà Giron khẳng định.

Thiết kế độc đáo của DrgnFly cũng gây ấn tượng với bà Giron và nhiều khách tham quan, theo đó, chiếc xe là “một sự kết hợp thú vị giữa xe đạp và xe máy”.

Về màu sắc, vị khách nữ cho rằng VinFast có thể bổ sung thêm một số màu sắc rực rỡ giống như màu vàng của chiếc mini-eSUV VF 3 bởi theo bà, người California rất thích màu sắc tươi vui, độc đáo.

Mẫu xe đạp điện của VinFast cũng nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Chuyên trang ô tô The Autopian nhận xét, thiết kế mẫu xe đạp điện của VinFast rất thời trang và ấn tượng khi “gợi nhớ đến hình ảnh con rồng bay – “Thăng Long ”.

Còn Carscoops lý giải, thiết kế của DrgnFly hơi khác một chút so với các loại xe đạp điện khác nhờ VinFast hợp tác với studio thiết kế Đan Mạch Eskild Hansen. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ “kỷ nguyên vàng son của xe máy” và có khung hình chữ V được làm từ nhôm nhẹ, tay lái rộng, lốp béo, giúp tối ưu trải nghiệm lái trên mọi hành trình.

Sản phẩm hấp dẫn về hiệu suất, công nghệ và giá cả

Thông số, khả năng vận hành của mẫu xe đạp điện đến từ Việt Nam cũng được báo chí phương Tây đánh giá cao về tính cạnh tranh. Chuyên gia Brian Armstead, nhà sản xuất nội dung cho WTOP FM (Washington DC), cho biết đây là một chiếc xe địa hình rất mạnh mẽ.

“Dù là cái tên mới của thị trường nhưng với khả năng di chuyển trên mọi địa hình và phạm vi di chuyển 63 dặm, DrgnFly sẽ là một sản phẩm hấp dẫn”, Armstead nhận định.

Trong khi đó, tờ InsideEVs khẳng định: “Về mặt công nghệ, rõ ràng VinFast DrgnFly được thiết kế dành riêng cho thị trường Mỹ”.

Động cơ trung tâm phía sau 750 watt cho phép tốc độ tối đa 28 dặm/giờ. Cảm biến mô-men xoắn cũng hỗ trợ bàn đạp mượt mà và tự nhiên. Theo công bố của VinFast, cảm biến này có thể phát hiện thay đổi lực lên đến 16.000 lần/giây, vượt xa so với cảm biến truyền thống của các xe đạp điện thông thường.

Với phạm vi hoạt động 63 dặm, DrgnFly có thể là một mẫu xe đạp điện dành cho những người đi làm hàng ngày, giao hàng hay chuyển phát. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh hiện nay ở hầu hết tiểu bang đều quy định giới hạn tốc độ 28 dặm/giờ đối với xe đạp điện loại 3 thì việc “phạm vi hoạt động của DrgnFly lớn hơn cả một chiếc ô tô Smart EQ ForTwo đời 2018 (57 - 58 dặm/lần sạc) là một điều rất thú vị”, The Autopian nhấn mạnh.

Về mức giá, The Autopian bình luận, 2.800 USD là không hề đắt đối với một chiếc xe đạp điện tầm xa có bảo hành 2 năm, không giới hạn số km. Để so sánh, chiếc xe tay ga nhỏ Honda Motocompacto có giá khoảng 1.000 USD, có thể đi được 15 dặm, hay Juiced Bikes CrossCurrent X Step-Through có phạm vi hoạt động 65 dặm, mức giá 1.999 USD nhưng lại chỉ được bảo hành 1 năm, thêm vào đó, “nó trông không ngầu bằng DrgnFly”, The Autopian phân tích.

InsideEVs cũng nhận xét mức giá của DrgnFly khá hấp dẫn nếu xét đến mức độ công nghệ và hiệu suất được đưa vào chiếc xe hai bánh này.

Cùng quan điểm, anh Clarence Dũng Taylor, một bầu show có tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng cho rằng giá bán của DrgnFly chỉ ở tầm trung so với các mẫu xe điện hiện có trên thị trường nên sẽ có thể chinh phục được nhiều khách hàng tại xứ cờ hoa.

Bên cạnh thông số, thiết kế ấn tượng cùng giá bán hấp dẫn, công nghệ thông minh trên DrgnFly cũng nhận được nhiều lời khen, cho thấy khả năng phát triển sản phẩm và thấu hiểu tâm lý người dùng của hãng xe Việt.

Theo Carscoops, khách hàng sẽ rất hài lòng khi biết rằng DrgnFly tích hợp kết nối 4G và ứng dụng di động, bao gồm chức năng mở/khóa từ xa, định vị xe, lưu trữ hành trình và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng. Các tính năng này theo The Autopian là “một lợi ích hấp dẫn” bởi trộm cắp xe đạp vốn là một vấn đề nan giải và việc có thể khóa một chiếc xe đạp điện bị đánh cắp và xác định vị trí của nó có thể giúp lấy lại xe dễ dàng hơn.

“Sẽ thật tuyệt nếu mẫu xe này sớm có mặt tại các showroom, vì đây là chiếc xe đạp điện thời trang, phù hợp với nhu cầu đi làm hàng ngày hay giao hàng trong đô thị”, The Autopian nhấn mạnh thêm.

Với những chiếc xe đạp điện DrgnFly độc đáo, hãng xe điện đến từ Việt Nam đã hoàn thiện hệ sinh thái xe điện phong phú và toàn diện của mình - điều mà rất ít hãng xe trên thế giới có thể làm được trong thời gian ngắn.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VTC