Khách hàng đầu tiên nhận iPhone 17 trên thế giới

Dòng iPhone 17 và iPhone Air vừa mở bán tại một số quốc gia trên thế giới. Dựa theo múi giờ, Australia và New Zealand là những nơi giao máy sớm nhất trong ngày 19/9. Hình ảnh nhận hàng và những đánh giá đầu tiên đã được người dùng chia sẻ lên Internet.

Trên mạng xã hội X, reviewer công nghệ Mohit Kalra chia sẻ anh là người đầu tiên đến cửa hàng Apple tại Sydney (Australia) để nhận máy. Ngoài iPhone 17 và iPhone Air, các sản phẩm mở bán trong ngày còn có Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3.

Môt số người dùng cũng chia sẻ ảnh trên tay thiết bị. Trong khi New Zealand không có Apple Store chính thức, người dùng đặt trước iPhone 17 tại Australia có thể nhận máy và cài đặt ngay tại cửa hàng.

“Rất mỏng và nhẹ, có lẽ đây là sản phẩm tôi thích nhất”, người dùng iShadowAnt trên Reddit chia sẻ cảm nhận khi cầm iPhone Air trên tay.

Hình ảnh thực tế của iPhone 17 Pro và iPhone Air. Ảnh: iShadowAnt/Reddit.

Tại một số quốc gia, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bán hết trong đợt đặt trước online, khiến thời gian giao hàng bị trễ đến tháng 10. Dù vậy, người dùng vẫn có thể mua sản phẩm tại các cửa hàng bên thứ ba.

CEO Tim Cook chia sẻ bức ảnh ấn tượng tại Apple Store Mumbai (Ấn Độ) với trạng thái “Thật phấn khích đến ngày mai”. Trong ảnh, mặt tiền cửa hàng được trang trí bởi 2 chữ “Pro” và “Air” cỡ lớn, đại diện cho iPhone 17 Pro và iPhone Air.

Tại Apple Store Orchard Road (Singapore), hàng dài người xếp hàng để chờ nhận máy. Theo ghi nhận của The Strait Times, khoảng 250 người xếp hàng tính đến 6h45 sáng (giờ địa phương), chia theo hàng cho khách đặt trước và mua trực tiếp.

Một số khách đặt trước đã đến cửa hàng vào 18h hôm trước để nhận vòng tay. Nhân viên cửa hàng khuyến khích người có vòng tay xếp hàng lúc 4h sáng. Dù vậy, một số người chưa chắc nhận máy trong ngày.

Nhóm người xếp hàng trước Apple Store Singapore chờ nhận máy. Ảnh: The Strait Times.

Đúng 8h sáng (giờ địa phương), mọi người vỗ tay trước Apple Store tại Singapore sau nhiều tiếng xếp hàng. Như thói quan hàng năm, một người tên Cao đến từ Việt Nam cũng bay đến đây chỉ để mua iPhone 17.

Jonathan Ng, chuyên viên nhân sự 47 tuổi, là một trong những người đầu tiên xếp hàng dù đã đặt máy từ trước. Khi được hỏi lý do, Ng cho biết bản thân có thói quen dậy sớm, và việc xếp hàng mua iPhone trở thành thông lệ nhiều năm nay.

Ng đến cửa hàng để nhận 2 máy iPhone 17 Pro Max. Trả lời phỏng vấn, anh cho rằng thiết bị có mức giá hợp lý.

“Về mặt tính năng, thiết bị khá giống iPhone 16 Pro Max. Đối với tôi, cải tiến lớn nhất là camera”, Ng cho biết.

Tại Sydney, Man of Many cho biết người đầu tiên đến cửa hàng lúc 3h sáng (giờ địa phương). Theo ghi nhận, 3 khách hàng đầu tiên mua các máy iPhone 17 xanh dương, iPhone 17 Pro Max bạc và Apple Watch Series 11, đáng chú ý khi không ai mua iPhone Air trong 3 người trên.

Trả lời phỏng vấn, một khách hàng mua iPhone 17 nói rằng phiên bản tiêu chuẩn năm nay gần như “sở hữu mọi tính năng chuyên nghiệp mà không cần mua dòng Pro”. Một số nâng cấp đáng chú ý như màn hình 120 Hz, camera trước 18 MP...

Trong 24 tiếng tới, iPhone 17 và iPhone Air sẽ tiếp tục lên kệ tại một số quốc gia theo thứ tự gồm châu Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.

Apple Store Fifth Avenue (New York) cũng được trang trí với chữ "Pro" và "Air" cỡ lớn. Các dải đèn phát sáng màu cam, đặc trưng của màu cam vũ trụ mới xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Dựa trên múi giờ, khách hàng tại Mỹ sẽ nhận máy trễ hơn khoảng 12-14 tiếng so với một số quốc gia mở bán sớm nhất. Khác với iPhone 16, Apple không còn nhấn mạnh đến bộ công cụ Apple Intelligence trong các chiến dịch quảng bá trước ngày mở bán iPhone 17.

Theo 9to5Mac, một số cửa hàng lớn của Apple trên thế giới cũng có thể được trang trí đặc biệt để mở bán iPhone 17. Những năm trước, các lãnh đạo Apple còn có mặt tại Apple Store như Tim Cook, Greg Joswiak và Deirdre O’Brien để chào đón những người nhận máy đầu tiên.

iPhone Air được Apple ra mắt ngày 9/9. Đây là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ mỏng 5,6 mm. Thiết bị sở hữu màn hình 6,5 inch 120 Hz, chip xử lý A19 Pro, camera sau 48 MP, modem C1X và chip N1 do Táo khuyết tự phát triển.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến iPhone Air là smartphone Apple đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản, chỉ có lựa chọn eSIM trên tất cả thị trường. Hãng cũng trang bị pin thấp hơn các model còn lại, dù vẫn nhấn mạnh thời lượng sử dụng “cả ngày”.

Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, sản phẩm nổi bật với mặt lưng thiết kế mới, bổ sung màu cam vũ trụ, 3 camera 48 MP và hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Trong khi đó, iPhone 17 giờ đây sở hữu màn hình 120 Hz, chip xử lý A19, bộ nhớ tiêu chuẩn tăng lên 256 GB.

