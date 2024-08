Tinh dầu hoa hồng giúp kích thích sản xuất collagen và elastin cho da, giúp làm giảm và làm mờ nếp nhăn

Một số kem dưỡng chống nhăn thiên nhiên tự chế tại nhà:

1. Kem dưỡng nha đam (lô hội)

Kem chống nhăn lô hội có các chất, chẳng hạn như aloin và aloesin, với đặc tính chống oxy hóa, chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra trên da, ngoài ra còn có tác dụng dưỡng ẩm sâu, giúp làm mờ nếp nhăn.

Trước khi sử dụng kem lô hội, bạn nên thử trước bằng cách cho một ít gel vào mu bàn tay để tìm hiểu xem bạn có bị dị ứng hay không. Nếu da trở nên đỏ hoặc bị kích ứng, không nên sử dụng gel lô hội.

Phương pháp chuẩn bị

2 lá lô hội.

Rửa lá lô hội, cắt làm đôi và lấy gel từ bên trong lá, đặt nó vào một hộp sạch, khô. Sau đó làm ẩm một chiếc khăn sạch hoặc miếng gạc bằng gel và thấm lên nếp nhăn khoảng 3 lần một ngày.

Khi chuẩn bị loại kem tự chế này, điều quan trọng là không sử dụng vỏ của lá lô hội, mà chỉ sử dụng gel trong suốt bên trong lá.

2. Kem dưỡng tầm xuân

Kem tầm xuân giúp kích thích sản xuất collagen và elastin cho da, giúp làm giảm và làm mờ nếp nhăn.

Điều này là do loại kem này rất giàu vitamin C, với đặc tính chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương gốc tự do trong da. Ngoài ra, loại kem này có đặc tính dưỡng ẩm, ngăn ngừa khô da, cũng giúp làm giảm và mờ nếp nhăn hiệu quả.

Phương pháp chuẩn bị

5 ml tinh dầu hoa hồng;

20 ml dầu dừa;

30 ml sáp ong;

1 ống vitamin E;

Lọ thủy tinh hoặc lọ có nắp.

Đặt dầu dừa và sáp ong bát sạch, sau đó đun cách thủy trong nồi nước, trộn thường xuyên bằng thìa, cho đến khi hai thành phần được trộn lẫn. Sau khi trộn dầu dừa và sáp ong, thêm dầu tầm xuân và ống vitamin E, trộn đều và để nguội. Bảo quản trong tủ lạnh.

Kem này có thể được áp dụng nhiều lần trong ngày khi cần thiết, và đặc biệt nên thoa nó lên mặt vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, để kem lỏng hơn, bạn có thể thay đổi liều lượng 30 ml dầu dừa và chỉ 20ml sáp ong hoặc mặt khác, nếu bạn thích kem đặc hơn, sử dụng 40 ml sáp ong và chỉ 10ml - 15 ml dầu dừa.

3. Kem dưỡng bơ, mật ong và dầu hoa anh thảo

Bơ, mật ong và dầu hoa anh thảo cũng giúp dưỡng ẩm sâu cho da, duy trì sự cân bằng, đàn hồi, săn chắc và độ ẩm, giúp làm mờ nếp nhăn.

Ngoài ra, chất béo, dầu tự nhiên, vitamin và chất chống oxy hóa trong bơ nuôi dưỡng và hydrat hóa da, giúp da mềm mại hơn.

Phương pháp chuẩn bị

1 quả bơ chín;

1 muỗng canh mật ong;

1 muỗng cà phê dầu hoa anh thảo.

Nhào bơ và trộn với mật ong, sau đó thêm viên nang dầu hoa anh thảo, và khuấy đều cho đến khi bạn có được hỗn hợp đồng nhất. Rửa mặt bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm lên mặt và cổ, để trong 20 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Kem dưỡng ẩm này có thể được sử dụng 1 lần một tuần.

Kem tự chế này, vì nó có chứa dầu hoa anh thảo, không nên được sử dụng bởi phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và bởi những người dị ứng với phấn hoa, mật ong hoặc keo ong.

Dầu hoa anh thảo giúp dưỡng ẩm sâu cho da, duy trì sự cân bằng, đàn hồi, săn chắc, giúp làm mờ nếp nhăn.

4. Kem dưỡng mật ong và nước hoa hồng

Mặt nạ chống nhăn thiên nhiên tự chế tuyệt vời này tiết kiệm, dễ áp dụng và nên được thoa lên mặt mỗi tuần một lần để ngăn ngừa nếp nhăn.

Phương pháp chuẩn bị

1 muỗng canh glycerin lỏng;

1 muỗng canh rưỡi nước cây phỉ;

3 muỗng mật ong từ ong;

1 muỗng canh nước hoa hồng.

Trộn tất cả các thành phần cho đến khi trở thành một hỗn hợp đồng nhất. Trải mặt nạ lên khắp mặt, tránh vùng mắt, mũi và tóc và để trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

5. Kem dưỡng hương thảo

Kem dưỡng hương thảo là một loại toner tự chế giúp làm săn chắc da một cách tự nhiên vì nó có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do và duy trì sức khỏe của da.

Phương pháp chuẩn bị

10 g lá hương thảo tươi;

1 cốc nước.

Đun sôi nước và tắt lửa. Sau đó thêm lá hương thảo, đậy nắp và để yên trong khoảng 10 phút. Sau đó, đợi nguội và thoa nó lên da bằng cách sử dụng một miếng bông tẩy trang được làm ẩm trong dung dịch, nên được thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ.

Một số mẹo chống nếp nhăn trên khuôn mặt

Ngoài việc sử dụng kem dưỡng chống nhăn thiên nhiên tự chế, điều quan trọng là phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác, vì cách này có thể chống lại nếp nhăn hiệu quả hơn:

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein có lợi cho sự hình thành các sợi collagen và elastin, hỗ trợ da;

Uống collagen thủy phân hàng ngày từ tuổi 30;

Ngủ ngon, 8 giờ mỗi đêm, để cơ thể nghỉ ngơi đủ và sản xuất một lượng cortisol lớn hơn, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn;

Chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây, rau và rau xanh, chống lại các gốc tự do gây lão hóa da;

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời;

Rửa mặt và tay bằng xà phòng lỏng trung tính hoặc xà phòng có đặc tính giữ ẩm, tốt nhất là không có mùi thơm, không gây hại hoặc làm khô da.

Khi lựa chọn các loại kem chống nhăn công nghiệp, bạn nên lựa chọn các loại kem có chứa các chất chống oxy hóa như Coenzyme Q10, Dimethyl Amino Ethanol (DMAE) hoặc vitamin C và E.

Tác giả: Vân Lê

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn