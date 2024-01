IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Iran làm 84 người thiệt mạng

New York Times hôm nay (5/1) dẫn thông báo trên Telegram của IS xác nhận 2 thành viên của nhóm đã "kích hoạt đai áo khác chứa chất nổ" khi hàng ngàn người Iran đang tập trung tại buổi lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani ở thành phố Kerman của Iran hôm 3/1.

Xe ô tô bị hư hại trong vụ đánh bom lễ tưởng niệm tướng Soleimani của Iran. Ảnh: AP

IS mô tả cuộc tấn công khủng bố của chúng là "chiến dịch tử vì đạo". Theo New York Times, các thành viên IS là người Hồi giáo Sunni và coi một trong những "sứ mệnh" của mình là loại trừ những người Hồi giáo Shiite. Trong khi đó, Iran là nơi có đa số người Shiite sinh sống.

Tuyên bố của IS không nêu chi tiết các thành viên của nhóm đã xâm nhập Iran và tiến hành vụ tấn công ra sao. Giới quan sát cho rằng hành động này của nhóm khủng bố cho thấy chúng đang tìm cách làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông.

Trước đó, nhà chức trách Iran cho biết, 2 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra cách nhau 10 phút gần nơi chôn cất tướng Qassem Soleimani gần nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở thành phố Kerman khi hàng ngàn người tập trung để tưởng niệm 4 năm ngày ông qua đời vào ngày 3/1.

Thông tin ban đầu cho thấy 103 người đã thiệt mạng và 141 người khác bị thương trong các vụ nổ. Tuy nhiên, con số nạn nhân sau đó được xác định là 84 người thiệt mạng, gần 300 người bị thương.

Đám đông tập trung tại lễ tưởng niệm tướng Soleimani. Ảnh: RiaNovosti

Tướng Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng hôm 3/1/2020 trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq, khi ông tới đó công tác.

Ông Soleimani là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Iran và Trung Đông khi ông còn sống. Mỹ lí giải việc hạ sát ông là để ngăn chặn nguy cơ Iran tiến hành tấn công nhằm vào người Mỹ.

Cái chết của tướng Soleimani khiến quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng cao độ. Tehran sau đó đã không kích vào căn cứ Mỹ ở Iraq, gây nhiều thiệt hại vật chất và làm hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não, nhưng không ai thiệt mạng.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân