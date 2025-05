Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung điều dưỡng bệnh viện

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền video clip ghi lại sự việc xảy ra vào sáng 4/5 tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, nam thanh niên mặc áo đen đã dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt một nhân viên y tế.

Công an phường Năng Tĩnh đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.T.

Ngay khi nắm bắt thông tin về video clip trên, Công an phường Năng Tĩnh đã khẩn trương xác minh làm rõ sự việc và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn Công an phường Năng Tĩnh điều tra, giải quyết kịp thời vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Năng Tĩnh xác minh nam thanh niên hành hung nhân viên y tế là N.V.T, SN 1992, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có bố điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định từ chiều 25/4.

Sáng 4/5, sức khỏe của bố anh N.V.T chuyển biến xấu, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để cấp cứu.

Trong lúc các nhân viên y tế đang thực hiện cấp cứu, anh N.V.T đã dùng tay đánh vào vùng mặt, vùng gáy của anh N.V.H - là điều dưỡng viên được phân công lịch trực theo dõi cho bố anh T nguyên nhân bởi anh N.V.T cho rằng điều dưỡng viên N.V.H đã chậm trễ trong việc can thiệp y tế khi tình trạng của bố anh chuyển biến xấu.

Sau khi cùng gia đình tổ chức xong lễ tang cho bố, anh N.V.T đã đến Công an phường Năng Tĩnh để làm việc vào sáng 7/5. Cùng với việc tạm giữ anh N.V.T về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, Công an phường Năng Tĩnh đang phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bích Mận

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân