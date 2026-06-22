Hướng dẫn về tiêu chuẩn bí thư và tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố diện sáp nhập

Một góc thôn ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ sắp xếp, thành lập tổ chức Đảng phải đồng bộ, thống nhất và tương ứng với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn của từng địa phương.

Thành lập tổ chức Đảng và xây dựng phương án nhân sự ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên trên cơ sở khách quan, minh bạch, đoàn kết, thống nhất và đồng thuận sau sắp xếp.

Kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm, thiếu tính xây dựng.

Công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cơ cấu độ tuổi hợp lý, hài hòa giữa tính kế thừa và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ...

Tên gọi, nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố mới

Tên gọi của các chi bộ thôn, tổ dân phố mới sẽ lấy theo tên gọi trong nghị quyết của HĐND xã, phường hoặc quyết định của UBND đặc khu về sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố.

Với các thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp nhưng có thay đổi về tên gọi thì ban hành quyết định đổi tên chi bộ.

Hướng dẫn nêu rõ thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, áp dụng đối với cả chi bộ mới thành lập sau sắp xếp và chi bộ không thuộc diện sắp xếp.

Nhiệm kỳ đầu tiên của các chi bộ mới thành lập, không nhất thiết là 5 năm, được tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp là nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Cũng theo hướng dẫn, các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương trên cơ sở chủ trương sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy xã, phường, đặc khu xây dựng đề án về sắp xếp, thành lập mới các chi bộ và đề án nhân sự (gồm chi ủy, bí thư, phó bí thư).

Sau khi đề án được phê duyệt, đảng ủy xã, phường, đặc khu triển khai các quyết định kết thúc hoạt động với chi bộ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, quyết định thành lập chi bộ thôn, tổ dân phố mới, thực hiện chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu chỉ định nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đồng bộ, thống nhất đối với các chi bộ không thuộc diện sắp xếp...

Khuyến khích mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Về công tác nhân sự, hướng dẫn nêu rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên, như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt...

Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm, khả năng đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, am hiểu tình hình địa bàn dân cư...

Có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên và trình độ lý luận chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.

Có đủ sức khỏe để tham gia hoạt động cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không quá 65 tuổi tại thời điểm chỉ định...

Với những nơi có khó khăn về nguồn nhân sự, vùng sâu, vùng xa thì ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chỉ đạo ban thường vụ đảng ủy cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, sức khỏe, khả năng dẫn dắt...

Về cơ cấu cấp ủy phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy mô, đặc điểm địa bàn, số lượng đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng chi bộ,

Bảo đảm lựa chọn những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tập hợp nhân dân, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Hướng dẫn khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận.

Quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển tham gia cấp ủy ở những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm tính kế thừa, phát triển...

Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức chỉ định bí thư và chỉ định 1 phó bí thư (nếu cần thiết).

Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên chỉ định bí thư, 1 phó bí thư và chi ủy viên. Chi bộ có đông đảng viên chỉ định chi ủy viên không quá 7 nhân sự, bao gồm bí thư và 1 phó bí thư.

Về quy trình chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn có 4 bước cụ thể.

Trong đó, trường hợp nhiều nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn tham gia cấp ủy sẽ ưu tiên xem xét giới thiệu, lựa chọn những nhân sự có đủ điều kiện về độ tuổi tham gia cấp ủy trọn nhiệm kỳ, quan tâm nhân sự trẻ, có trình độ, năng lực, uy tín.

Ban Tổ chức Trung ương gợi ý việc khuyến khích nhân sự có trình độ lý luận chính trị trung cấp (nhất là bí thư, phó bí thư).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, kinh nghiệm công tác thực tiễn, khả năng điều hành, sự am hiểu về cộng đồng dân cư...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn