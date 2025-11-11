Huấn Hoa Hồng lên tiếng

Tối 10/11, trên Facebook hơn 3,6 triệu người theo dõi, Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984) bất ngờ cập nhật bài viết mới sau thời gian "mất tích" trên mạng xã hội.

Anh viết: "Mấy nay Huấn bận chuyện gia đình, chuẩn bị cưới con gái. Vài hôm nữa vợ chồng Huấn live bán hàng, cả nhà ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người".

Trong bài đăng kèm hình ảnh chụp cùng vợ, Huấn Hoa Hồng nở nụ cười tươi. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Không ít người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng bài đăng "không phải văn phong của Huấn Hoa Hồng" hoặc "chỉ để giữ tương tác kênh".

Huấn Hoa Hồng đăng tải hình ảnh mới nhất trên kênh Facebook cá nhân.

Trước đó, trưa 29/10, hàng loạt diễn đàn lớn đồng loạt "gọi tên" Huấn Hoa Hồng, chia sẻ thông tin liên quan đến họ tên, quê quán và nghề nghiệp của anh. Cư dân mạng nhanh chóng bàn tán, đặt nghi vấn về nguyên nhân khiến anh biến mất, nhiều người còn kéo vào trang cá nhân để "hỏi thăm" tình hình.

Ngày 31/10, anh xuất hiện trong loạt ảnh chụp cùng ba cô gái, nhưng cộng đồng mạng cho rằng đây chỉ là ảnh mạng hoặc ảnh ghép. Kể từ đó đến nay, Huấn Hoa Hồng chỉ đăng hai bài: một bài hôm 8/11 chia sẻ lại vụ tai nạn giao thông ở Ninh Bình, và bài viết tối 10/11 - đánh dấu sự trở lại.

Ở kênh TikTok hơn 6 triệu người theo dõi, Huấn Hoa Hồng đã dừng livestream trong thời gian dài. Các video đăng gần đây thưa thớt, không lộ mặt, khác hẳn phong cách thường thấy của anh. Clip gần nhất có hình ảnh Huấn Hoa Hồng được đăng ngày 31/10 nhưng không rõ thời điểm quay.

Trong khi Huấn "mất tích", Ngọc Linh - người vợ thứ hai của Huấn Hoa Hồng - vẫn đăng video đều đặn.

Huấn Hoa Hồng, quê Yên Bái (cũ), từng nổi lên nhờ các video livestream "dạy đạo lý", nói chuyện làm giàu, đầu tư, kinh doanh. Dù được nhiều người biết đến, anh cũng vướng không ít tai tiếng.

Huấn Hoa Hồng có mối quan hệ thân thiết với một số nhân vật "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Tiến Bịp, Phú Lê. Năm 2020, anh từng tự xuất bản hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng bị xử phạt vì hành vi xuất bản trái phép.

Cùng năm, Công an Lào Cai bắt giữ anh vì sử dụng trái phép ma túy; trước đó, Huấn từng bị đưa đi cai nghiện vào tháng 9/2019 khi bị phát hiện dương tính với chất cấm tại TP.HCM.

Sau những lùm xùm, Huấn chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng, khoe xe sang, nhà bạc tỷ, và làm từ thiện.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Ảnh: Huấn Hoa Hồng/Facebook

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn