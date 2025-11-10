Huấn Hoa Hồng biến mất?

Hình ảnh Huấn Hoa Hồng khoe tiền đăng tải ngày 28/1. Ảnh: Huấn Hoa Hồng/Facebook.

Sự biến mất gần đây của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng, sinh năm 1984) trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm. Trên tài khoản Facebook với 3,6 triệu người theo dõi và tích xanh, từ ngày 31/10 đến nay, nam TikToker chỉ đăng một bài duy nhất vào ngày 8/11, dẫn lại vụ việc nam tài xế ôtô thoát chết sau va chạm tại phường Trung Hòa, Ninh Bình.

Hành động “im hơi lặng tiếng” này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc trước đó, khi Huấn Hoa Hồng xuất hiện liên tục trên mạng, livestream gần như hàng ngày để bán hàng và duy trì tương tác với người theo dõi.

Hình ảnh Huấn Hoa Hồng cầm cọc tiền xuất hiện dày đặc trên trang cá nhân. Ảnh: Huấn Hoa Hồng/Facebook.

Việc chia sẻ lại khoảnh khắc của người khác, video cũ cũng được áp dụng trên kênh TikTok 6 triệu lượt theo dõi của người này. Các phiên phát trực tiếp bán hàng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, nhân vật chính hoàn toàn vắng bóng trong các video được lên sóng. Sự thay đổi này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn.

"Dạo này không thấy anh trên livestream", "Lâu lắm rồi không gặp chú", "Anh còn bán nước hoa nữa không?" là một số bình luận dưới video ngày 7/11.

Để giải đáp thắc mắc, nhiều người tràn vào kênh TikTok của Ngọc Linh (vợ Huấn Hoa Hồng) và con gái Bùi Thu Trà. Tuy nhiên, những video có mặt chồng do Ngọc Linh chia sẻ ngày 7/11 đều được quay từ trước.

"Đăng video cũ làm gì", một người hỏi. Vợ Huấn Hoa Hồng lập tức đáp: "Thế đợi mai mình lên live (ý chỉ livestream - PV) nhỉ". Song, người này không thực hiện hành động như đã nói. Động thái này càng khiến các giả thuyết và đồn đoán về lý do vắng mặt của Huấn Hoa Hồng lan truyền mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, con gái Bùi Thu Trà vẫn hoạt động trên mạng xã hội như bình thường.

Huấn Hoa Hồng và vợ. Ảnh: Huấn Hoa Hồng/Facebook.

Cái tên Huấn Hoa Hồng gắn liền với những phát ngôn gây sốc, mang tính rao giảng đạo lý, thách thức vào giai đoạn 2015-2016. Kể từ đó, người này bắt đầu livestream khoe tiền bạc, vàng, siêu xe. Từ khi nổi tiếng đến nay, nam TikToker vẫn duy trì công việc kinh doanh trực tuyến với các dòng sản phẩm nước hoa giá rẻ.

Huấn Hoa Hồng có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật "giang hồ mạng" tai tiếng khác như Khá Bảnh, Tiến Bry, Phú Lê.

Năm 2020, Huấn từng tự xuất bản hai cuốn sách dạy làm giàu là "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online". Tuy nhiên, người này sau đó đã bị xử phạt vì hành vi xuất bản và kinh doanh sách trái phép.

Cùng năm, Công an TP Lào Cai tiến hành bắt giữ Huấn Hoa Hồng vì hành vi sử dụng trái phép ma túy. Người này từng được đưa đi cai nghiện vào tháng 9/2019 khi lực lượng Công an quận Bình Thạnh cũ (TP.HCM) phát hiện Huấn dương tính với chất cấm tại một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn.

