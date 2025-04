HOT: Cặp đôi Vbiz "đánh lẻ" hẹn hò trong đêm, camera zoom cận phát hiện 1 hành động “trên mức tình bạn”

Mới đây, mạng xã hội rần rần lan truyền loạt khoảnh khắc của Thuý Ngân và Võ Cảnh khi cả hai bị bắt gặp "đánh lẻ" hẹn hò giữa phố. Không cần biết cả 2 nói gì, hình ảnh ghi lại cũng đủ khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi sự thân thiết đáng ngờ giữa cặp đôi.

Trong ảnh, Thuý Ngân diện áo thun, quần short jeans năng động, trong khi Võ Cảnh cũng chọn đồ tối giản với mũ lưỡi trai và sơ mi. Nếu chỉ nhìn lướt qua, không ít người sẽ tưởng đây là một cặp đôi đời thường đang tận hưởng buổi tối cùng nhau. Khi nhận ra sự chú ý từ người xung quanh, cả hai vẫn giữ thái độ thoải mái, thậm chí còn vui vẻ tương tác lại trước khi lịch sự xin phép rời đi.

Team qua đường bắt gặp Võ Cảnh và Thúy Ngân lộ diện trên phố

Đáng chú ý hơn, trong cùng buổi tối, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thêm một đoạn clip khác ghi lại cảnh trong một bữa tiệc riêng tư. Dù được quay từ phía sau, nhưng dựa vào trang phục trùng khớp, dân mạng gần như chắc nịch rằng nhân vật chính không ai khác ngoài Thuý Ngân và Võ Cảnh. Và điều khiến hội "đẩy thuyền" không thể ngồi yên chính là khoảnh khắc Thuý Ngân nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Võ Cảnh một cách đầy tự nhiên.

Không phát ngôn, không hành động phô trương, nhưng chính sự nhẹ nhàng, ăn ý và thoải mái khi bên cạnh nhau lại trở thành "hint xịn" nhất để cộng đồng mạng tiếp tục tin rằng giữa Thuý Ngân và Võ Cảnh thực sự có điều gì đó đặc biệt hơn mức tình đồng nghiệp.

Thuý Ngân tựa đầu vào vai Võ Cảnh tự nhiên và tình tứ hết nấc

Thời gian vừa qua, diễn viên Thúy Ngân và Võ Cảnh đã liên tục được cư dân mạng đẩy thuyền. Cặp đôi này thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau, có những tương tác thân mật như một cặp tình nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cặp đôi "phim giả tình thật" này liên tục lộ hint sắp có tin vui. Cụ thể, trong một sự kiện hồi tháng 2, nữ diễn viên nhắn gửi tới người hâm mộ: "Năm mới phát tài, vạn sự như ý. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc". Ngay khi Thúy Ngân vừa dứt lời, một người nói lớn: "Chúc chị sớm lấy chồng, năm nay nhé". Khi đó, Võ Cảnh khiến netizen bất ngờ khi dùng tay tạo kí hiệu "Ok" như lời đồng ý.

Trong một livestream cách đây không lâu, Thúy Ngân nói với Võ Cảnh: "Anh đi ra xe trước giùm em đi. Anh chào mọi người đi". Nam diễn viên sau đó đã gửi lời chào tới khán giả: "Bai bai mọi người nha". Ngay khi Võ Cảnh dứt câu, một đồng nghiệp liền trêu chọc gọi cặp đôi là 2 vợ chồng: "Ôi dễ thương quá, vợ kêu làm gì chồng làm đó à". Sau đó, Thúy Ngân và Võ Cảnh đều bật cười lớn, cô còn quay sang đánh yêu đàn chị.

Về dự định kết hôn, Thuý Ngân từng chia sẻ: "Tôi rất muốn nghe lời ba và đi lấy chồng. Nhưng cái khiến tôi lo nhất là việc lấy chồng đó có nên hay không. Bây giờ tôi chẳng trẻ trung gì nữa, cũng muốn nghe lời gia đình và đi lấy chồng. Nhưng rõ ràng, sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không thể dừng lại lúc này được. Tôi đã mất 10 năm trời lăn lộn trong nghề này, đến bây giờ mới có được một chút danh tiếng, thành công, công việc ổn định như vậy".

Thuý Ngân từng gây xôn xao khi khoe chiếc nhẫn lấp lánh, phía sau là bóng lưng người đàn ông mà nhiều người thấy quen quen

Cư dân mạng "chấm hóng" cả hai sẽ thành đôi từ trong phim ra ngoài đời

Mối quan hệ giữa Thuý Ngân và Võ Cảnh vướng nhiều bàn tán kể từ khi đóng chung phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay. Trong những hình ảnh hậu trường, cặp đôi thoải mái trao cho nhau cử chỉ tình tứ. Từ ánh mắt, cái ôm hay nắm tay của Thúy Ngân và Võ Cảnh khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai phim giả tình thật.

Không chỉ trong phim mà ngoài đời, Thúy Ngân và Võ Cảnh còn nhiều lần để lộ hint hẹn hò chất lượng. Cả hai từng bị bắt gặp đi du lịch chung từ trong nước ra ngoài nước. Các "Conan Internet" còn soi cả hai có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau khi đồng hành trong công việc. Ở các sự kiện lớn nhỏ, Thúy Ngân và Võ Cảnh thường xuyên xuất hiện cùng nhau, từ đó càng dấy lên nhiều bàn tán.

Sau phim chung, mối quan hệ của Thuý Ngân và Võ Cảnh ngày càng thân thiết

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Thanh niên Việt