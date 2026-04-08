Hơn 80 người mất tích trên vùng biển Địa Trung Hải

Người di cư được giải cứu trên biển ở ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 7/4 cho biết, chiếc tàu chở khoảng 120 người rời thị trấn ven biển Tajoura, phía Tây Bắc Libya ngày 5/4 và bị lật do nước tràn vào trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo cơ quan di cư trên của Liên hợp quốc, trước đó, một tàu thương mại và một tàu cứu hộ đã cứu sống được 32 người, và lực lượng tuần duyên của Italy đã đưa những người này đến đảo Lampedusa, ở miền Nam Italy.

Vụ việc ngày 5/4 xảy ra khoảng một tuần sau khi lực lượng tuần duyên Italy phát hiện 19 thi thể và cứu 58 người khi chặn một xuồng nhỏ chở người di cư cách đảo Lampedusa khoảng 150 km. Lực lượng tuần duyên hoạt động trong vùng tìm kiếm và cứu nạn Libya trong điều kiện thời tiết xấu.

Đảo nhỏ Lampedusa là cửa ngõ chính vào châu Âu cho người di cư vượt biển Địa Trung Hải từ Bắc Phi, với hàng nghìn người thiệt mạng trong hành trình nguy hiểm này. Phần lớn các vụ tử vong xảy ra trên những chiếc tàu nhỏ xuất phát từ bờ biển Tunisia và Libya.

IOM cho biết, những tháng đầu năm 2026 đã trở thành thời điểm thảm kịch nhất đối với người di cư vượt biển kể từ năm 2014, với ít nhất 990 người thiệt mạng tính đến nay. Chỉ riêng khu vực Trung Địa Trung Hải, đã có 765 người chết, tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành IOM, bà Amy Pope cho biết, hồi đầu tháng này rằng cơ quan đang chứng kiến số lượng ngày càng tăng người di cư từ Bangladesh, Pakistan, Afghanistan và Sudan trên các chuyến tàu vượt biển. Bà nhấn mạnh: “Vấn đề người vượt biển Địa Trung Hải thực sự phụ thuộc vào những gì đang xảy ra trên thế giới, với các yếu tố như chiến tranh, bất ổn, thiếu lương thực, bạo lực tình dục… tất cả những điều này buộc con người phải di chuyển”.

Tác giả: Phương Hoa

Nguồn tin: baotintuc.vn