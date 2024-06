Hội An đứng top 1 điểm đến du lịch giá trị nhất hành tinh năm 2024

Hội An, một thành phố cổ kính bên bờ sông Hoài, đã chính thức trở thành điểm đến du lịch giá trị nhất năm 2024 theo bình chọn của The Post Office UK (Bưu điện Vương quốc Anh). Khác với nhiều điểm đến du lịch khác, Hội An ghi điểm nhờ vào mức chi phí hợp lý, đặc biệt là đối với các mặt hàng phổ biến như bia, Coca-Cola và kem chống nắng.

Theo báo cáo, trong tổng số 8 mặt hàng được xem xét, Hội An chiếm tới 3 vị trí đầu bảng về mức giá thấp nhất. Điều này đã giúp Hội An nhảy vọt từ vị trí thứ 6 vào năm 2023 lên vị trí đầu bảng trong năm 2024. Ngoài yếu tố chi phí, The Post Office UK cũng đánh giá cao vẻ đẹp và sức hấp dẫn văn hóa của Hội An, bởi vậy mà The Post Office UK xếp Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam.

Du khách đến với Hội An có thể tận hưởng một ngày đầy trọn vẹn, từ việc thư giãn trên những bãi biển hoang sơ vào buổi sáng, đến việc tham quan các di tích lịch sử vào buổi chiều và khám phá không gian náo nhiệt của chợ đêm vào buổi tối. Những con phố nhỏ yên bình, những ngôi nhà cổ kính với đèn lồng lung linh, và kiến trúc độc đáo đều là những yếu tố khiến Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn.

Ngoài ra, Hội An còn được biết đến là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới về chất lượng giấc ngủ tại các khách sạn, theo Báo cáo Xu hướng Du lịch Vương quốc Anh của Skyscanner 2024. Các khách sạn tại đây luôn đảm bảo mang lại dịch vụ tận tâm và không gian yên tĩnh, giúp du khách có được những giấc ngủ ngon nhất.

Bên cạnh đó, Hội An còn nổi bật với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, từ các lễ hội truyền thống đến các chương trình nghệ thuật đường phố. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như học nấu ăn, làm lồng đèn, hay tham gia các lớp học làm gốm để hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương.

Sự đa dạng trong các hoạt động giải trí và trải nghiệm văn hóa, cùng với chi phí hợp lý, đã giúp Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước mà còn với du khách quốc tế. Những nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đã được ghi nhận và đánh giá cao trên bản đồ du lịch thế giới.

Những danh hiệu như "Điểm đến du lịch giá trị nhất" không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Hội An tiếp tục phát triển và hoàn thiện, mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong những kỳ nghỉ của mình.

Ngoài ra, báo cáo năm 2024 của Post Office cũng xếp hạng Cape Town (Nam Phi) ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ 3 trong danh sách là Mombasa, Kenya. Đáng ngạc nhiên, thủ đô Tokyo, Nhật Bản - một đô thị nhộn nhịp- nơi truyền thống "gặp" hiện đại- cũng nằm ở vị trí thứ 4 trong danh sách.

Tác giả: Ma Thị Kim Thoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn