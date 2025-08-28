Hai nam thanh niên Indonesia bị phạt roi công khai vì ôm hôn

Hôm 26/8, khoảng 100 người dân đã chứng kiến buổi thi hành án tại công viên Bustanussalatin ở Banda Aceh. Hai thanh niên, 20 và 21 tuổi, lần lượt phải chịu 80 roi mây quất vào lưng bởi nhóm người mặc áo choàng và trùm đầu sau khi họ bị kết tội vi phạm quy định đạo đức bằng hành vi ôm và hôn - vốn bị coi là có thể dẫn tới quan hệ tình dục bị cấm, AP cho biết.

Theo quy định tại Aceh, các vi phạm về đạo đức như quan hệ đồng giới, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể bị phạt tới 100 roi. Ngoài ra, việc đánh bạc, uống rượu, phụ nữ mặc trang phục bó sát hay đàn ông không tham dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu cũng bị coi là hành vi có thể bị xử roi.

Hồ sơ tòa án cho biết, cảnh sát tôn giáo đã bắt quả tang hai nam thanh niên trong nhà vệ sinh công viên công cộng Taman Sari hồi tháng 4 sau khi người dân báo tin. Cả hai được cho là đã quen nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến trước khi gặp mặt.

Cùng ngày, 8 người khác cũng bị phạt roi công khai vì tội ngoại tình và đánh bạc. Trước đó, vào tháng 2, hai nam thanh niên khác đã bị xử roi tại cùng công viên này sau khi tòa Sharia kết tội có quan hệ tình dục.

Theo luật Sharia, các hành vi được luật này cho là vi phạm đạo đức sẽ bị phạt roi công khai. Ảnh: Reuters.

Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia thực thi luật Sharia từ năm 2006, sau khi chính quyền trung ương nhượng bộ nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy ly khai kéo dài. Từ đó, tỉnh đã lập hệ thống cảnh sát và tòa án tôn giáo. Năm 2015, phạm vi áp dụng luật được mở rộng cho cả người không theo đạo Hồi, chiếm khoảng 1% dân số địa phương.

Bộ luật hình sự quốc gia Indonesia không quy định hình phạt với đồng tính luyến ái, nhưng chính quyền trung ương không thể bãi bỏ luật Sharia tại Aceh. Trước đây, Jakarta từng gây áp lực buộc Aceh loại bỏ điều khoản đề xuất ném đá tới chết người phạm tội ngoại tình.

Các tổ chức nhân quyền nhiều lần phản đối biện pháp trừng phạt này. Năm 2016, một liên minh đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Indonesia đề nghị xem xét lại quy định cho phép xử roi ở Aceh, nhưng bị bác bỏ. Cùng năm, Bộ Nội vụ Indonesia cũng gửi thư nhấn mạnh luật địa phương chỉ nên áp dụng với các vi phạm hành chính nhỏ.

Maidina Rahmawati, quyền Giám đốc điều hành Viện Cải cách Tư pháp Hình sự Indonesia, nhận định hình phạt roi đi ngược lại nhiều quy định pháp luật cũng như các cam kết quốc tế về xóa bỏ trừng phạt vô nhân đạo mà Indonesia đã tham gia.

“Hình thức xử phạt công khai này đi ngược lợi ích nhân quyền và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Indonesia”, bà nói, đồng thời cho rằng yếu tố chính trị đã góp phần duy trì quy định ở Aceh.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra tuyên bố gọi việc đánh roi hai nam thanh niên là “hành vi phân biệt đối xử và tàn nhẫn do nhà nước dung túng”.

“Đây là lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự kỳ thị và ngược đãi mang tính thể chế đối với cộng đồng LGBTQ+ ở Aceh. Quan hệ riêng tư giữa những người trưởng thành đồng thuận không bao giờ nên bị hình sự hóa”, bà Montse Ferrer, Giám đốc nghiên cứu khu vực của Amnesty, khẳng định.

Tuy nhiên, một số người dân địa phương lại cho rằng biện pháp này cần thiết. Anh Aulia Saputra, cư dân Banda Aceh có mặt tại buổi thi hành án, nói: “Tôi hy vọng việc thực hiện hình phạt roi sẽ là bài học cho người vi phạm và tạo hiệu ứng răn đe, để những hành vi tương tự không tái diễn trong tương lai”.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn