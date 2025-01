Hoa hậu Vbiz công khai người yêu kém tuổi ở sự kiện, 1 chi tiết khiến netizen kêu cưới gấp

Mới đây, Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện cùng bạn trai kém tuổi. Đây cũng là một trong số ít lần cặp đôi công khai sánh bước bên nhau, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tại sự kiện, Hương Giang và bạn trai kém tuổi chọn outfit với sắc đen và đỏ sang trọng. Trong khi nàng hậu diện chiếc đầm đỏ quyến rũ, khoe trọn bờ vai thon và thần thái cuốn hút, thì Phú Cường lịch lãm trong bộ suit đen. Sự kết hợp giữa trang phục và những cử chỉ thân mật khiến cặp đôi trông vô cùng xứng đôi.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc chụp ảnh, bạn trai Hương Giang dành cho nàng hậu ánh mắt cực ngọt. Cả hai còn thoải mái tạo nên "tiểu phẩm" như cặp đôi bước ra từ truyện khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Nhiều người theo dõi cặp đôi liên tục để lại bình luận: "Cưới đi chứ còn chờ gì nữa!", "Xứng đôi quá trời đất ơi!".

Hương Giang được bạn trai tháp tùng dự sự kiện, gây chú ý bởi loạt khoảnh khắc tình hết nấc

Thời gian vừa qua, Hương Giang và Phú Cường dắt nhau du lịch tại Đài Loan (Trung Quốc) để đón Giáng sinh. Sau đó, cả hai tiếp tục vi vu tại trời Âu để đón sinh nhật của Hương Giang. Trên trang cá nhân, cặp đôi thoải mái tung loạt ảnh cực tình tứ bên nhau.

Đơn cử như bức ảnh check-in giữa núi tuyết trắng xóa, Hương Giang gây chú ý khi diện áo choàng trắng, khoe visual rạng ngời bên bữa sáng đầy đủ trong khung cảnh lãng mạn. Ngay sau đó, Phú Cường cũng đăng tải bức hình từ phía sau, mặc áo choàng tắm trắng, đứng ngắm nhìn không gian tương tự.

Sự trùng hợp về bối cảnh và thời điểm khiến cư dân mạng không khỏi rôm rả bàn tán về độ thân mật của cặp đôi. Nhiều người thậm chí còn hài hước cho rằng trang phục đồ ngủ của cả hai chính là "hint" lớn nhất, cho thấy họ đang tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau.

Hương Giang check-in bức ảnh ăn sáng cực "chanh sả"

Phú Cường cũng đăng tải khung cảnh tương tự, còn gây chú ý khi để lộ chi tiết ngọt ngào trong kỳ nghỉ dưỡng

Trước đó, Hương Giang đăng tải đoạn clip khui quà Giáng sinh và sinh nhật do bạn trai Phú Cường tặng. Theo đó, nàng hậu nhận được 1 chiếc khăn quàng cổ và trang sức đến từ 2 thương hiệu đắt đỏ. Hương Giang vừa khui quà, vừa không giấu được sự trầm trồ trước những quà tặng đắt giá của người yêu.

Đáng nói, bên dưới đoạn clip khui quà, bạn thân của Hương Giang "không đánh mà khai" khi soi được trên ngón tay áp út của nàng hậu xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Ngay sau đó, cư dân mạng liền hưởng ứng theo và không khỏi tò mò về chiếc nhẫn trên tay Hương Giang, thậm chí còn đặt câu hỏi phải chăng nàng hậu đã được bạn trai cầu hôn.

Về phía Phú Cường, anh đăng tải bức ảnh nắm tay Hương Giang, đính kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật đơn giản. Động thái ngọt ngào của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi xoắn xuýt. Loạt hint này khiến khán giả bàn tán rôm rả, nhiều người không khỏi "chấm hóng" về ngày cả hai tự mình thông báo tin vui.

Cư dân mạng tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hương Giang, dấy nghi vấn nàng hậu được cầu hôn

Hương Giang và Phú Cường ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trên MXH

