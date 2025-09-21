Hình ảnh quá khứ của Hà Tâm Như - cô gái vừa đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Đêm Chung kết Miss International Queen 2025 vừa khép lại tại Thái Lan, đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, lập kỷ lục mỹ nhân Vbiz 2 năm liên tiếp nắm giữ vị trí này. Ngay sau đó, cái tên Hà Tâm Như phủ sóng khắp mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng fan sắc đẹp.

Á hậu Tường San là người trao vương miện lại cho Tâm Như ở Hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương, sinh năm 1998 tại Vĩnh Long. Người đẹp gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật 1m81 cùng hình thể săn chắc, số đo 84-64-90 cm. Trước khi nổi tiếng, Tâm Như là một huấn luyện viên thể hình (PT gym) tại TP.HCM. Hình ảnh Hà Tâm Như rèn luyện thể chất, truyền cảm hứng sống lành mạnh cho học viên từng thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Giống như nhiều người trong cộng đồng, Tâm Như sớm nhận ra sự khác biệt trong bản thân. Sau nhiều năm trăn trở, cô quyết định phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023 để được sống đúng với con người thật của mình. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, giúp cô tự tin hơn và sẵn sàng chinh phục những hành trình mới.

Sau khi Tâm Như đăng quang quốc tế, những hình ảnh trong quá khứ của cô cũng được quan tâm. Trong loạt khoảnh khắc cũ trước khi chuyển giới, người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý bởi làn da trắng sáng, vóc dáng mảnh khảnh và trông khá thư sinh. Thời điểm đó, Tâm Như đã thể hiện niềm đam mê tập gym, chơi thể thao. So với những hình ảnh của hiện tại, có thể thấy Tâm Như đã có màn "lột xác" ngoạn mục, chi tiết thay đổi rõ nhất là vóc dáng.

Hà Tâm Như từng công khai những hình ảnh trước khi chuyển giới, sống thật với chính mình

Hà Tâm Như vẫn giữ đam mê tập thể thao sau khi quyết định sống thật

Nhìn vào những khoảnh khắc quá khứ, càng cho thấy chiến thắng của Tâm Như không chỉ là kết quả của nhan sắc và tài năng, mà còn là chiến thắng của sự dũng cảm, kiên trì và khát vọng được sống thật với chính mình. Những hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại đã phản ánh rõ rệt sự quyết tâm và nỗ lực thay đổi của cô.

Những hình ảnh trong quá khứ phần nào thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của Tâm Như trong hành trình tìm lại chính mình

Tháng 5/2025, Hà Tâm Như tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, cô thể hiện xuất sắc trong mọi phần thi từ catwalk, áo tắm, dạ hội đến ứng xử. Cuối cùng, Tâm Như vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để đăng quang ngôi vị cao nhất, chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2025.

Hà Tâm Như chiến thắng thuyết phục, toả sáng trong đêm Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam

Bước ra đấu trường quốc tế, Hà Tâm Như nhanh chóng ghi điểm nhờ thần thái rạng rỡ, vóc dáng chuẩn mẫu và khả năng trình diễn cuốn hút. Trong phần thi dạ hội, cô nổi bật với bộ váy đỏ lấp lánh, sải bước tự tin khiến khán giả trong khán phòng nổ tung. Ở vòng áo tắm, body săn chắc cùng phong thái catwalk chắc chắn giúp cô lọt vào top 5 đầy thuyết phục. Trong những phần thi phụ trước đó, Tâm Như cũng là một gương mặt đổi bật giữa 23 thí sinh.

Từ những ngày đầu chinh chiến quốc tế, Hà Tâm Như đã thể hiện hình ảnh dịu dàng, thướt tha

Cô tạo ấn tượng khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi

Hà Tâm Như từng được chuyên trang nhan sắc dự đoán sẽ đạt thứ hạng cao

Đặc biệt, trong phần thi ứng xử đêm Chung kết, khi nhiều thí sinh chọn tiếng Anh thì Tâm Như quyết định trả lời bằng tiếng Việt. Cô chia sẻ: "Bất kỳ giới tính nào, độ tuổi nào cũng có những khó khăn riêng. Quan trọng hơn hết là chúng ta không bỏ cuộc, không nản chí, mà phải quyết tâm với lựa chọn của chính mình. Tôi muốn lan tỏa tiếng nói của mình đến cộng đồng LGBT Việt Nam và thế giới rằng người chuyển giới xứng đáng được yêu, được sống là chính mình và hạnh phúc".

Màn trình bày tuy còn nhận ý kiến trái chiều vì khá an toàn, nhưng vẫn đủ để giúp Hà Tâm Như ghi tên mình vào top 3 chung cuộc. Cuối cùng, cô xuất sắc giành ngôi Á hậu 2, trong khi ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Mỹ và Á hậu 1 gọi tên người đẹp đến từ Cuba. Thành tích Á hậu 2 của Hà Tâm Như giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại Miss International Queen sau Hương Giang (Hoa hậu 2018) và Nguyễn Tường San (Á hậu 2 năm 2024).

Nhan sắc đời thường trẻ trung của Hà Tâm Như

Dù tiếc nuối vì chưa chạm được ngôi vị cao nhất nhưng nhiều khán giả cho rằng vị trí Á hậu 2 là vừa vặn với Tâm Như

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn