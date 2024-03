Hình ảnh chú mèo bơi qua bể nước thăm 'crush' khiến cộng đồng mạng xúc động

Mới đây, cư dân mạng lại chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu của hai chú mèo. Theo đó, chú mèo vàng đứng trên một chiếc cầu gỗ tự chế, nhìn xuống nước khá lâu, thỉnh thoảng dùng đôi chân của mình quạt quạt trong nước.

Thoạt nhìn, cộng đồng mạng cứ tưởng mèo vàng đang tìm cách bắt cá. Thế nhưng ngay sau đó, chú mèo nhảy ùm xuống ao, bơi thật nhanh vào căn nhà nhỏ đối diện.

Quạt nước, đo độ sâu trước khi nhảy xuống hồ.

Nhảy ùm xuống rồi nè!

Bất ngờ nhất, từ bụi cây nhỏ, một cô mèo vện chầm chậm bước ra và đón lấy “nửa kia” của mình. Tiếp đó, cả hai nhìn nhau rất tình tứ.

Đoạn clip khiến cộng đồng mạng thích thú bởi hành động đáng yêu của chú mèo vàng đã chứng minh cho câu nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

(Video: Chú mèo bơi qua bể nước thăm “crush” khiến cộng đồng mạng xúc động)

Mèo sợ nước là tình trạng bất cứ ai nuôi mèo cũng nhận thấy. Những chú mèo luôn trở nên rối loạn, xù lông thậm chí là bỏ chạy khi bất ngờ chạm vào nước.

Trên da mèo có tuyến mùi hương đặc biệt để chúng đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp với những con mèo khác. Tuyến mùi hương trên da mèo hoạt động giống như hương nước hoa của con người. Trong mùa giao phối, đây là “vũ khí” quyến rũ bạn khác giới.

Nếu tắm rửa hoặc rơi xuống nước mùi hương này sẽ bị nhạt đi hoặc biến mất khiến mèo bị cản trở trong giao tiếp, sinh hoạt. Đó chính là lý do khiến mèo dần trở nên khó chịu, ác cảm khi tiếp xúc với nước.

Khoảnh khắc nhìn nhau tình tứ của hai bé mèo.

Thấy mèo vàng vượt qua nỗi sợ để gặp được “nửa kia” của mình cũng khiến dân mạng được phen hạnh phúc lây. Nhiều người để lại nhiều luận đáng yêu như sau:

- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

- So với sợ nước, anh sợ không được gặp em hơn.

