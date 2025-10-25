Hiệu trưởng nói về các khoản vận động xã hội hóa gây xôn xao

Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH

Hai ngày nay, dư luận ở Hà Tĩnh đang xôn xao một ngôi trường ở địa phương này vận động doanh nghiệp, cá nhân, phụ huynh tài trợ, ủng hộ hơn 800 triệu đồng để mua sắm bàn ghế, thiết bị; cải tạo, trang trí cơ sở vật chất; trong đó có hạng mục trồng 10 cây giáng hương giá 130 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, bước vào năm học mới Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) ban hành kế hoạch vận động tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân (phụ huynh, giáo viên), ủng hộ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học cho nhà trường năm học 2025-2026.

Dự toán vận động ủng hộ gồm 6 nội dung gồm: Bàn ghế học sinh; tivi, bảng trượt thông minh cho phòng học; trong trí 15 phòng học mới; thiết bị tập luyện cho khối nhà đa năng; trồng cây bóng mát và sửa chữa cải tạo bồn hoa... với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong dự toán kể trên có nội dụng trồng cây bóng mát sân trường với 10 cây giáng hương, mỗi cây có giá 13 triệu đồng, và cải tạo sửa chữa bồn hoa với kinh phí 50 triệu đồng, khiến dự luận xôn xao.

Một số ý kiến cho rằng, không cần thiết trồng cây giáng hương trong sân trường vì giá trị cao, thay vào đó trồng những loài cây khác như bàng, phượng, giá trị thấp, dễ sống. Hơn nữa, địa phương mới gánh chịu hai cơn bão lớn, một số hạng mục chưa cần thiết nên đầu tư giãn ra trong nhiều năm, tránh áp lực cho phụ huynh.

Dự toán kinh phí các nội dung Trường THCS Nguyễn Du kêu gọi tài trợ - Ảnh: MXH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Lê Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du - xác nhận bản dự toán kinh phí lan truyền trên mạng xã hội là của nhà trường. Dự toán này nằm trong kế hoạch vận động tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân (phụ huynh, giáo viên), ủng hộ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học cho nhà trường năm học 2025-2026.

Thầy Anh giải thích, năm nay Trường THCS Nguyễn Du tăng 158 học sinh so với năm ngoái, nâng tổng số 1.409 học sinh, 32 lớp học. Nhiều bàn ghế học sinh khối lớp 9 ra trường đã hư hỏng, không thể sửa chữa, do đó nhà trường vận động tài trợ mua 99 bộ bàn ghế mới.

Khối nhà 3 tầng 15 phòng học được xây mới, năm nay đưa vào sử dụng, song chưa có tivi, bảng trượt nên nhà trường vận động tài trợ mua sắm 9 chiếc tivi, trang trí 15 phòng để phục vụ dạy học.

Trong khuôn viên nhà trường đã thanh lý dãy nhà 2 tầng 10 phòng học, để lại khoảng trống lớn, nay cần trồng cây bổ sung che bóng mát cho học sinh vui chơi, học tập. Vì vậy khi lên kế hoạch trồng cây đã được doanh nghiệp tài trợ 10 cây giáng hương với giá trị mỗi cây 13 triệu đồng.

"10 cây giáng hương này đã được doanh nghiệp tài trợ cho nhà trường. Tuy nhiên trong kế hoạch vận động nhà trường vẫn đưa vào dự toán để công bố cho phụ huynh, giáo viên toàn trường được biết" - thầy Anh cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao nhiều hạng mục trong dự toán không sử dụng ngân sách mà nhà trường kêu gọi tài trợ, thầy Anh cho rằng, những năm gần đây nhà trường đã được nhà nước đầu tư lớn nên sẽ khó khi tiếp tục đề nghị cấp ngân sách đầu tư thêm các hạng mục nói trên.

Cũng theo thầy Anh, nhà trường kêu gọi vận động tài trợ không theo hình thức cào bằng mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, phụ huynh tùy theo lòng hảo tâm có thể ủng hộ bằng tiền hoặc vật chất như bàn ghế, vật liệu để thực hiện xây dựng các hạng mục. Nhà trường sẽ tiếp nhận và sử dụng hiện vật tài trợ theo đúng quy định và báo cáo trước hội đồng nhà trường và các cuộc họp phụ huynh hằng năm.

