Hiện trường hai người t.ử v.o.n.g bên chiếc xe dịch vụ bị đốt cháy

Đến 9 giờ sáng 22-4, lực lượng Công an, Viện KSND TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong bên chiếc xe dịch vụ bốc cháy.

CLIP: Công an phong tỏa, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Hoàng Thị Loan (đoạn gần cầu vượt Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chứng kiến cảnh chiếc ô tô hiệu Xpander, mang biển số dịch vụ 43H-024.63 đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại ngay giữa đường.

Theo nhân chứng tại hiện trường, lúc sau, một người phụ nữ (chưa rõ tên tuổi) mở cửa xuống xe, rồi nằm thoi thóp bên hông xe.

Sau đó, một người đàn ông mang áo trắng cũng xuống xe rồi đến ngồi bên cạnh người phụ nữ.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường phát hiện 2 thi thể

Đám đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Thấy biểu hiện bất thường, nhiều người lao ra ngăn người đàn ông có ý định tự tử. Người này sau đó lên xe ngồi rồi chiếc xe tự dưng bốc cháy.

Ghi nhận của PV, đến 9 giờ 30, Công an phong tỏa một đoạn đường Hoàng Thị Loan để điều tra vụ án. Hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung, theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy hư hỏng nhiều phần, được lực lượng chức năng phun bọt để chữa cháy.

Hiện, nạn nhân nữ đã tử vong, bên trong xe cũng xuất hiện một thi thể.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

