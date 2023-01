Hết sạch vé tàu Tết đến, đi từ Thanh Hoá

Trạm vận tải đường sắt Thanh Hóa cho biết, lượng khách và hàng hóa năm nay về Thanh Hóa giảm hơn so với mọi năm (đặc biệt chiều Sài Gòn - Hà Nội).

Ga Thanh Hoá.

Theo nhận định của cơ quan chức năng việc hành khách giảm có một phần từ nguyên nhân là sau dịch COVID-19, vào tháng 7 và tháng 8/2022 người dân mới trở lại các tỉnh phía Nam để làm việc. Do đó, có một số lượng hành khách không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Những năm trước, ngành vận tải đường sắt phải tăng chuyến, tăng chỗ, dao động từ 16 đến 18 đôi tàu dịp Tết, nhưng năm nay chỉ còn 13 đôi tàu.

Thống kê của Trạm vận tải đường sắt Thanh Hoá cho thấy, từ ngày 20 - 28/12/2022 âm lịch, bình quân lượng khách về Nhà ga Thanh Hóa khoảng 2.000 người/ngày. Sau Tết, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10/1/2023 âm lịch, có khoảng từ 600 - 800 người từ Nhà ga Thanh Hóa đi.

Phía trong Ga Thanh Hoá

Mặc dù số lượng người dân về quê Thanh Hoá ăn Tết năm nay giảm so với mọi năm, nhưng đến hiện tại vé về Thanh Hoá (từ ngày 18 đến 29/12/2022 âm lịch) đã không còn; vé đi từ Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ mùng 4 đến ngày mùng 10/1/2023 âm lịch cũng đã hết.

Ông Lê Anh Thi - Trưởng Ga Thanh Hoá - cho biết, hiện đơn vị đã thành lập tiểu ban chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ đến các thành viên để thực hiện công tác tổ chức vận tải Tết; cập nhật kế hoạch chạy tàu (thường xuyên và tăng cường) trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán; chủ động làm việc với cơ quan công an nhằm đảm bảo, hỗ trợ tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn hành khách trong dịp Tết Nguyên đán...

