Heo may về, “trẩy hội” vườn hồng trĩu quả ở Nghệ An

Nằm cách thành phố Vinh khoảng 20km, xã Nam Anh có hàng trăm hộ gia đình trồng hồng. Đây được xem là cây cho quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Tầm trung tuần tháng 10, khi những cây hồng đã rụng trụi lá chỉ còn trơ những chùm quả vàng ươm lúc lỉu trên cành là bắt đầu vào mùa thu hoạch.

Diện tích trồng hồng ở xã Nam Anh khoảng 100 hecta nên nơi đây được mệnh danh là vựa hồng lớn nhất Nghệ An. Những vườn hồng ở Nam Anh được trồng nhiều năm nên cây to, tán rộng và cho nhiều quả. Khi quả chín, vườn hồng thu hút rất nhiều người đến để check in những bức ảnh đẹp. Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của mọi người, chủ vườn đã “sét up” thêm cảnh quang nhỏ để tạo nên những góc check in hấp dẫn.

Vườn hồng Nam Anh đang vào mùa chín vàng rực (ảnh tổng hợp)

Chị Trần Thúy Ngân trú xã Nam Anh cho biết: “Mỗi năm cứ vào vụ hồng thì cả xã như được khoác áo mới, khắp nơi đều là màu vàng ươm của quả hồng. Hồng ở Nam Anh có nhiều loại như: hồng cậy, hồng trứng, hồng giòn nhưng nổi tiếng nhất vẫn là quả hồng cậy, thứ quả nhỏ nhỏ nhưng ăn thì ngọt mà giòn tan trong miệng.

Là điểm tham quan thu hút khách đến để ghi lại những bức ảnh đẹp cùng với bạn bè và gia đình. Nhiều người khi đến với vườn hồng còn thích khi được chính tay lựa những quả chín để mua về ăn hoặc thưởng thức. Theo chủ vườn chia sẻ thì mỗi cây hồng trung bình sẽ cho khoảng 150 - 200 kg quả/mùa. Với những gia đình có diện tích trồng lớn thì mỗi năm có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Những quả hồng lúc lỉu trên cành trong tiết trời sang đông

Vườn hồng Nam Anh đang dần trở thành một điểm đến du lịch, vào ngày cuối tuần, nhiều người ở thành phố Vinh và các vùng lân cận đều tìm đến nơi đây để thưởng ngoạn. Nơi núi non ngập tràn màu vàng sẽ tạo ra những bức ảnh lung linh như trong truyện cổ tích. Năm nào cũng vậy, cứ vào cuối tháng 10, gia đình chị Thanh Huyền ở thành phố Vinh đều về Nam Anh để thăm thú vườn hồng.

Chị Huyền cho biết, quãng đường di chuyển cũng gần nên năm nào tôi cũng dẫn gia đình mình đi thăm quan vườn hồng. Đến đây cả nhà sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, thoải mái chụp những bức ảnh đẹp. Người lớn có thể thuê lều cắm trại, nấu nướng, trẻ con thì chạy nhảy, nô đùa trong không gian toàn cây cối. Có những mùa hồng gia đình tôi sẽ đi vài lần bởi đến đây bản thân giống như được “sạc đầy pin” để trở về tiếp tục với cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Nhiều người tìm về với vườn hồng Nam Anh để check in những bức ảnh đẹp

Thời điểm chụp vườn hồng đẹp nhất là vào những ngày trời có nắng sẽ khiến cho những chùm quả trở nên rực rỡ hơn. Nhiều du khách khi đến với vườn hồng cổ tại quê hương bác hồ đều mê mẩn trước vẻ đẹp cổ kính nhuốm màu rêu phong của loại cây này.

Quả hồng khi chín cũng nằm trên cành rất lâu rụng. Tùy từng loại hồng sẽ được ủ khô trong 4 ngày hoặc ngâm trong nước 7 ngày để làm chín. Dù công đoạn có tỷ mỉ, cầu kỳ nhưng lại cho ra đời thành quả là những quả hồng ủ chín mềm, màu đỏ thắm rất bắt mắt còn hồng ngâm thì màu vàng ươm, ngọt lịm mà giòn tan khi thưởng thức.

Nắm bắt nhu cầu, nhiều chủ vườn set up thêm các tiểu cảnh để tạo nên những bức ảnh chill

Giá bán quả hồng vào khoảng 30.000 đến 35.000 đồng/kg cũng khá mềm nên nhiều người đến chơi còn mua cả thùng mang về để nhà ăn hoặc làm quà. “Hàng năm, mỗi khi vào vụ hồng, nếu đi qua xã Nam Anh tôi cũng sẽ mua quả mang về để cả nhà ăn bơi hồng ở đây rất ngon, chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi”, anh Hồng Quân cho biết.

Về với vườn hồng Nam Anh ngoài việc có những bức ảnh đẹp, du khách còn tự tay hái và mang về những túi quả hồng chín vàng với giá cả rất phải chăng

Như thường lệ, năm nay hồng ở Nam Anh đã vào mùa. Những cây hồng sai trĩu quả màu vàng như mời gọi du khách đến để chụp ảnh và thưởng thức thứ quả chỉ có một mùa trong năm. Vườn hồng Nam Anh nằm dưới chân núi đại Huệ nơi có ngôi chùa Đại Tuệ nức tiếng linh thiêng sẽ mang đến cho du khách sự bình yên sau những xô bồ trong cuộc sống. Huyện Nam Đàn cũng đã có đề án phát triển du lịch cộng đồng từ những vườn hồng ở xã Nam Anh để nơi đây trở thành điểm đến ân tượng trong lòng du khách.

Vườn hồng vàng rực hoàn toàn tự nhiên của xã Nam Anh, huyện Nam Đàn hi vọng sẽ ngày càng được du khách biết đến và nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều khu khách trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn