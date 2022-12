Hẹn gặp cô gái không được, thanh niên lên đường ray bị tàu hỏa tông chết

Sáng 30-12, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết lúc rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng, đoàn tàu SE21 do lái tàu Hoàng Đình M. điều khiển chạy hướng Bắc - Nam.

Khi gần đến ga Sóng Thần (thuộc KP.Bình Đường 4, P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng nam thanh niên tên T.T.N (29 tuổi, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang đứng trên đường ray.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên văng qua bên phải, tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, đoàn tàu tạm dừng ít phút để trình báo cơ quan chức năng rồi tiếp tục hành trình. Một nhân viên của đoàn tàu cũng ở lại để phối hợp điều tra.

Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.





Công an khám nghiệm hiện trường.

Chị N.T (21 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết chị và nạn nhân N làm chung công ty trong KCN Sóng Thần và anh này có tình cảm với chị.

Khoảng 2 giờ sáng nay, anh này tới trước phòng trọ của chị T (ở cách hiện trường khoảng 100m) rồi gọi điện và nhắn tin kêu chị T ra gặp nhưng đã khuya nên chị T không ra.

“Anh N gọi và nhắn tin qua facebook nhiều lắm, nhưng em ở với chị gái, em nói chị khóa cửa rồi em không ra được, em kêu ảnh về đi mà ảnh không chịu” chị T kể.





Chiếc xe máy thanh niên để lại trước phòng trọ cô gái.

Sau một lúc nhắn tin qua lại thì anh này để xe máy trước phòng trọ chị T rồi rời đi và xảy ra vụ tai nạn.

Một nhân chứng khác kể trước khi xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy một thanh niên ngồi trên lan can bảo vệ an toàn của đường ray. Do thanh niên ngồi đây làm chó sủa không ai ngủ được nên họ kêu thanh niên này đi chỗ khác.

Tới hơn 7 giờ sáng, công tác khám nghiệm được hoàn tất, thi thể nam thanh niên được chuyển về nhà xác.

