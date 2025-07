Hé lộ về chủ sở hữu xe khách bị lật khiến 10 người thiệt mạng tại Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 25/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), khiến 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những xác định bước đầu về nguyên nhân vụ việc cũng như thông tin pháp lý liên quan đến đơn vị vận hành phương tiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm thuộc Công ty TNHH Vận tải Tân Kim Chi, do tài xế Lê Ngọc Thành điều khiển. Tài xế này được xác định là lái xe thuê cho công ty. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách đang lưu thông với tốc độ 99km/h trong khu vực giới hạn tối đa 80km/h, giữa điều kiện thời tiết mưa lớn, mặt đường trơn trượt và có độ dốc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cả tài xế và chủ xe hiện chưa xuất trình được phù hiệu xe tuyến cố định một trong những điều kiện bắt buộc đối với loại hình vận tải hành khách theo tuyến cố định đường dài.

Công ty TNHH Vận tải Tân Kim Chi đơn vị sở hữu phương tiện có trụ sở đặt tại phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu cũ), thành phố Đà Nẵng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, chuyên các tuyến cố định Hà Nội – Đà Nẵng và Đà Nẵng – Đà Lạt. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 9/4/2019.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của Tân Kim Chi là vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ở mức 500 triệu đồng. Người đứng tên chủ sở hữu, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật, là ông Nguyễn Đức Nhân (sinh năm 1994).

Đến tháng 10/2023, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, trong đó ông Nhân góp 2 tỷ đồng (tương đương 40% vốn điều lệ), còn ông Nguyễn Thanh Hiếu góp 3 tỷ đồng (chiếm 60% phần vốn).

Tiếp đó, vào tháng 6/2024, Công ty TNHH Vận tải Tân Kim Chi thông báo tăng vốn điều lệ lần thứ hai, nâng tổng vốn lên 9,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không thay đổi: ông Nhân góp 4 tỷ đồng (tương đương 42,1%), ông Hiếu góp 5,5 tỷ đồng (tương đương 57,8%).

Chỉ một tháng sau đó, đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tiếp tục thông báo tăng vốn lên 15 tỷ đồng. Trong lần điều chỉnh này, ông Nguyễn Đức Nhân góp 6 tỷ đồng (tương đương 40%), còn ông Nguyễn Thanh Hiếu góp 9 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ).

Trở lại với vụ tai nạn, theo đánh giá sơ bộ từ cơ quan chức năng, nguyên nhân trực tiếp là do tài xế điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi phát hiện xe bị mất thăng bằng, tài xế đã không kiểm soát được tay lái, dẫn đến vụ lật xe thảm khốc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn