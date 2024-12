HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc Kỳ họp thứ 25

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. 2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025. 3. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 4.Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. 5. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An năm 2025. 6. Nghị quyết về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, tổ chức Hội năm 2025. 7. Nghị quyết về việc đổi tên xóm ở các xã của huyện Nghi Lộc và Tân Kỳ. 8. Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở. 9. Nghị quyết kết quả rà soát nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành năm 2024. 10. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. 11. Nghị quyết quy định biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác. hoặc không tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14. Nghị quyết phân bổ đợt 10 năm 2024 dự toán ngân sách địa phương; phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An. 15. Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Nghệ An. 16. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025. 17. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 18. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên mua sắm tài sản, trang thiết bị và quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 19. Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20. Nghị quyết thông qua mức vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất Nghệ An. 21. Nghị quyết thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Nghệ An. 22. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Diễn Châu xây dựng tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu đoạn từ Quốc lộ 7B đến Quốc lộ 7A. 23. Nghị quyết quy định về mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 25. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 26. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27. Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nguồn nước; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 28. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29. Nghị quyết quy định về tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30. Nghị quyết đặt tên đường, tên cầu và điều chỉnh tên, chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa (đợt 2). 31. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, các lễ kỷ niệm và hỗ trợ một số nội dung phát sinh đột xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý. 33. Nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 36. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025. 37. Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023). 38. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 39. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: xây dựng, cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Đồn Biên phòng 551), xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đi Đồn Biên phòng Nậm Càn (Đồn Biên phòng 547), xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đoạn qua địa bàn huyện Tương Dương. 40. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chứa nước Vực Mấu. 41. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường du lịch ven lòng Hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu. 42. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường vào vùng nguyên liệu của dự án chăn nuôi bò sữa TH huyện Nghĩa Đàn. 43. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.534C đi cửa khẩu Vều (đoạn từ Km20+00 đến Km37+22), huyện Anh Sơn. 44. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025. 45. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 11 năm 2024. 46. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 47. Nghị quyết quy định một số mức chi hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.