Hàng trăm công nhân đình công nghỉ việc

Nguyên nhân dẫn đến công nhân đình công được cho là Công ty này đã tăng giờ làm nhưng không đảm bảo chế độ cho người lao động.

"Công nhân đang tập trung hết trong khuôn viên công ty, không ai được ra. Tức là tăng ca quá nhiều thời gian nhưng không có chế độ cho anh em nghỉ ăn ca. Có những ngày tăng ca 3-4 tiếng, không có chế độ, công nhân bức xúc nên hôm nay ngưng việc hết"- một công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Giầy Alena bức xúc.

Lãnh đạo địa phương xác nhận với PV Đài TNVN sự việc này xảy ra vào sáng nay (22/8) và ngay sau đó chính quyền, công đoàn địa phương đã có mặt gặp gỡ, đối thoại với người lao động. Ông Hà Văn Hoà, Bí thư Đảng uỷ xã Định Liên cho biết, sáng nay công nhân không đi làm, họ đề nghị tăng tiền làm thêm ca, 30 phút và tiền ăn trưa. Công đoàn huyện và địa phương đã có mặt tuyên truyền, đối thoại với dân, công ty hứa sẽ có điều chỉnh.

Được biết tình trạng tăng ca bắt đầu từ đầu năm khi đơn hàng tăng, nhưng công ty không đảm bảo chế độ cho người lao động.

