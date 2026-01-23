Hầm Đèo Ngang trước ngày thông xe

Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm trên quốc lộ 1, khởi công tháng 1/2025, do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên danh Sông Đà 10 - Long Hưng - Huy Hoàn.

Từ phải qua, hầm cũ đến hầm mới và đường qua Đèo Ngang. Khi chưa có hầm, muốn vượt dãy Hoành Sơn bằng đường bộ phải theo Đèo Ngang dài 6 km uốn lượn.