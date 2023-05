Hai xe máy đấu đầu, 5 người thương vong

Chiều 17/5, thông tin từ UBND xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 5 người thương vong.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người nhập viện cấp cứu





Theo đó, vào khoảng 6h45p ngày 17/5, Nguyễn L.Q.V. (SN 2008, trú xã Minh Lộc), điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Trà M. (SN 2009) trên đường Tỉnh lộ 526, đi theo hướng từ xã Hải Lộc ra ngã tư Minh Lộc.



Do điều khiển xe chạy với tốc độ cao, xe máy của V. đã va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Phương T. (SN 1987, trú xã Phú Lộc) điều khiển. Trên xe chị T. còn chở theo 2 cháu nhỏ lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến mọi người văng ra xa, 2 xe máy hư hỏng nặng. Hậu quả V. tử vong, 4 người bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

