Hai trẻ hóng gió trên "nóc ô tô" ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trưa 5-2, trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, cho biết đội đã nắm được thông tin 2 trẻ nhỏ hóng gió trên "nóc ô tô".

Hai trẻ nhỏ “hóng gió” trên nóc ô tô khiến dân mạng rùng mình

Theo trung tá Ân, bước đầu xác định sự việc xảy ra trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây qua địa bàn huyện Xuân Lộc. Đội đã xác định được chủ phương tiện của ô tô biển kiểm soát 61K-015.64 và trong hôm nay sẽ gửi thư mời lên làm việc.

Hiện phương tiện đã di chuyển ra ngoài Bắc và chỉ có thể xử phạt tài xế lỗi người ngồi trên xe không thắt dây an toàn.

Hình ảnh sự việc

Theo clip ghi lại, tại làn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây qua địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), tài xế “vô tư” để 2 em nhỏ đứng nhô thẳng người ra khỏi ô cửa sổ trời để “hóng gió”.

Sự việc được camera ghi lại và đăng tải trên mạng khiến nhiều người xem bày tỏ sự rùng mình, lo lắng.

