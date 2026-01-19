Hai tỉnh giàu và rộng top đầu đất nước sẽ đặt tỉnh lỵ ở đâu?

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Việt Nam, hai địa phương ở phía Nam là Tây Ninh và Lâm Đồng mới đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch trung tâm hành chính – chính trị.

Tây Ninh: Đang lấy ý kiến quy hoạch

Theo Tuổi Trẻ Online , quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh (sáp nhập từ Tây Ninh cũ và Long An cũ) sẽ hình thành 3 trung tâm – gồm 1 trung tâm hành chính – chính trị và 2 “cực chức năng” phát triển chuyên ngành như dịch vụ – công nghiệp, logistics, du lịch sinh thái.

Trung tâm hành chính chính yếu sẽ là điểm tập trung bộ máy lãnh đạo và điều hành của tỉnh mới. Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan và chưa chốt phương án khu vực trung tâm hành chính cuối cùng. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố khoa học, tính hợp lý trong kết nối phát triển đô thị và hạ tầng giao thông khi lựa chọn vị trí cho trung tâm hành chính mới.

Tây Ninh mới có diện tích hơn 8.500 km² và dân số khoảng 3,3 triệu người sau sáp nhập, điều này đòi hỏi quy hoạch trung tâm hành chính phải phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của tỉnh. Trung tâm hành chính – chính trị hiện tại được đặt tại phường Long An thuộc TP Tân An (tỉnh lỵ Long An cũ), trong khi khu vực phường Tân Ninh (TP Tây Ninh cũ) đang được sử dụng làm cơ sở 2 của trung tâm hành chính-chính trị.

Ngoài ra, vùng nằm giữa trục kết nối hai trung tâm này (gồm thị xã Trảng Bàng, huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức) cũng được xem là một trong những khu vực đô thị – công nghiệp – dịch vụ có tiềm năng để phát triển thành khu trung tâm mới.

Sau sáp nhập, theo thống kê của VnExpress, tỉnh Tây Ninh (mới) đứng thứ 10 trong danh sách các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Lâm Đồng: Nghiên cứu kỹ lưỡng phương án trung tâm hành chính

Ngày 5/1 , Báo Lao Động cho biết tỉnh Lâm Đồng mới (sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông) hiện chưa có quyết định chính thức về vị trí đặt trung tâm hành chính – chính trị mới.

Sở Xây dựng tỉnh đã tham mưu, xin gia hạn thời gian để tiếp tục khảo sát, rà soát và nghiên cứu kỹ lưỡng các khu vực có thể đặt trung tâm, nhằm đảm bảo lựa chọn phương án phù hợp nhất trong quy hoạch tổng thể.

Quá trình nghiên cứu phải đáp ứng được các tiêu chí như tiềm năng phát triển, kết nối hạ tầng, ảnh hưởng tới không gian đô thị và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sau sáp nhập.

Việc đề xuất vị trí trung tâm hành chính tỉnh được xem là một nhiệm vụ chiến lược liên quan tới tổ chức bộ máy, định hướng phát triển dài hạn của Lâm Đồng mới trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để thu thập, phân tích các luận cứ khoa học và thực tiễn trước khi trình phương án lên UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch và đề xuất phương án trung tâm hành chính mới trong tháng 1/2026, để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật – xã hội tổng thể của tỉnh.

Sau sáp nhập 3 tỉnh, Lâm Đồng là tỉnh rộng nhất Việt Nam.

Tác giả: Dy Khoa (Tổng hợp)

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường